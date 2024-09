'Đau đầu' trước vụ cà phê mới

Cân nhắc khi tăng giá

Ông Nguyễn Đức Thành, người sáng lập chuỗi AM Café, cho biết do sức mua giảm, hệ thống đã phải đóng cửa 4 chi nhánh, hiện chỉ còn 2 chi nhánh đang hoạt động. AM Café cũng đã có đợt tăng giá bán lẻ 3.000 - 5.000 đồng/ly, lên mức 25.000 - 30.000 đồng/ly.

Tuy nhiên, để thực hiện được kế hoạch mở thêm điểm bán mới, ông Thành cho hay phải chọn vị trí kỹ hơn để thu hút được khách, bảo đảm hiệu quả kinh doanh. Chuỗi này cũng sẽ giữ giá ly cà phê từ nay đến cuối năm nhờ chốt giá với nhà cung cấp theo từng quý.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Thế, sáng lập chuỗi cà phê Guta, nói vui rằng lúc này bán cà phê là "vì đam mê" bởi sức tiêu thụ đang chậm, không tăng giá được. Chuỗi cà phê này đang triển khai gói cà phê tháng với giá 339.000 đồng cho 22 ly sử dụng trong 30 ngày để kích cầu, giảm mạnh so với giá gốc 638.000 đồng/tháng.

Ông Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty FnB Director - Horeca Business School, dự báo giá nguyên liệu cà phê tiếp tục dao động ở mức cao khi vụ mùa không thuận lợi. Điều này không chỉ tác động đến sản lượng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm cũng như ảnh hưởng đến chi phí đầu vào các quán cà phê.