Đặt vòng tránh thai suốt 30 năm, người phụ nữ bị thủng tử cung

Khi đến Bệnh viện Bạch Mai, bụng của bệnh nhân đã có biểu hiện của viêm phúc mạc như bụng chướng, ấn đau khắp bụng. Siêu âm ổ bụng cho thấy, các quai ruột ứ đọng dịch, giảm nhu động, ít dịch tự do ổ bụng.

Chụp cắt lớp vi tính thấy, hình ảnh dịch khí tự do trong ổ bụng, tắc ruột cơ năng, dày thành ruột vị trí hố chậu phải và dị vật xuyên thủng đáy tử cung.Sau 6 ngày kể từ lần mổ đầu tiên, bệnh nhân phải mổ lại lần thứ hai để đưa hai đầu ruột non ra ngoài tạm thời do bục lỗ khâu ruột non. Quá trình hậu phẫu ổn định, người bệnh được xuất viện sau lần mổ thứ hai 10 ngày.