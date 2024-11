Đắt tiền hơn, lọc gió K&N có thực sự tốt hơn so với lọc gió truyền thống?

Lọc gió là một bộ phận quan trọng trên ô tô. Vậy một bộ lọc gió đắt tiền có giúp chiếc xe trở nên tốt hơn hay chỉ là một cách đánh lừa người tiêu dùng. Lọc gió trên ô tô có hai loại, gồm lọc gió động cơ và lọc gió điều hòa. Tác dụng của lọc gió là ngăn chặn những bụi bẩn và tạo ra luồng không khí sạch đi vào trong xe. Trên thị trường phụ kiện hiện nay, lọc gió cũng đa dạng chủng loại và giá bán cũng đắt, rẻ tùy vào thương hiệu. Trước đó, một bài thử nghiệm về lọc dầu động cơ đã cho thấy kết quả đáng kinh ngạc khi lọc dầu truyền thống giá rẻ lại hiệu quả hơn nhiều so với lọc dầu đắt tiền. Đối với lọc gió, điều này có thể lặp lại hay không? Lọc gió là một bộ phận quan trọng không thể thiếu trên xe ô tô ngày nay. Ảnh: Autoricambi Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nói về bộ lọc gió K&N. Đây là sản phẩm lọc gió cao cấp, được thiết kế để thay thế các lọc gió tiêu chuẩn trong ô tô, xe máy và các phương tiện khác. Lọc gió K&N khác gì lọc gió tiêu chuẩn trên ô tô? Một số bộ lọc truyền thống làm bằng giấy nên cần được thay thế sau một khoảng thời gian nhất định. Ngược lại, bộ lọc gió K&N sử dụng nhiều lớp vải cotton tẩm dầu đặc biệt, giúp người dùng không còn phải bận tâm đếm số km đã đi để có thể thay bộ lọc. Điều mà người dùng cần làm là tháo bộ lọc ra, vệ sinh và phun dầu lên bề mặt của lớp lọc để sử dụng nhiều lần. Nhà sản xuất sẽ cung cung cấp cho người dùng một bộ vệ sinh và dưỡng lọc với giá bán khoảng 500.000 đồng. Ưu nhược điểm của lọc gió K&N Lợi ích đầu tiên của bộ lọc gió K&N là khả năng tái sử dụng. Vì vậy, người dùng không cần phải vứt bỏ bất cứ thứ gì mà chỉ cần sử dụng lại cùng một bộ lọc nhiều lần nếu được vệ sinh thường xuyên, theo khuyến cáo khoảng 10.000km vệ sinh một lần. Với bộ lọc tiêu chuẩn làm bằng giấy, người dùng sẽ phải thay thế sau 15.000-30.000km tùy từng điều kiện, trong khi bộ lọc gió K&N có thể sử dụng tối đa 80.000km mới phải thay mới. Nhờ đó, đây gần như là khoản đầu tư một lần, giúp người dùng không phải lo lắng về việc thay thế. Lọc gió K&N có thể tái sử dụng nhiều lần. Ảnh: Lowe's Một lợi ích quan trọng khác của lọc gió K&N là khả năng cải thiện hiệu suất động cơ của xe nhờ được thiết kế để cho phép lượng không khí sạch nạp vào động cơ nhiều hơn. Mặc dù dễ lắp đặt, giúp xe tăng công suất và tiết kiệm nhiên liệu nhưng nhược điểm duy nhất của bộ lọc gió K&N là giá bán cao hơn nhiều so với bộ lọc gió bằng giấy truyền thống, thường dao động từ 1,5-2,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, người dùng cũng phải mua thêm bộ vệ sinh và dưỡng lọc gió. Có đáng để mua bộ lọc gió K&N đắt tiền? Việc đầu tư vào bộ lọc khí K&N có đáng hay không tùy thuộc vào ưu tiên của người dùng. Nếu họ đang tìm kiếm sự cải thiện nhỏ về hiệu suất và quan tâm đến một bộ lọc không cần thay thế thường xuyên như các bộ lọc giấy truyền thống, bộ lọc gió K&N có thể là một khoản đầu tư có giá trị. Chi phí ban đầu cao hơn, nhưng khả năng tái sử dụng có thể giúp tiết kiệm chi phí về lâu dài. Theo quảng cáo của nhà sản xuất, hiệu suất nhiên liệu và sức mạnh động cơ sẽ được cải thiện sau khi lắp bộ lọc gió K&N. Tuy nhiên, các chuyên gia ô tô cho rằng tác động thực tế đến hiệu quả sử dụng nhiên liệu có thể khác nhau tùy thuộc vào thói quen lái xe và tình trạng xe. Sự gia tăng mã lực là có, khoảng từ 1-5 mã lực, nhưng có thể không tạo ra sự khác biệt đáng kể với người lái xe phổ thông. Lọc gió cao cấp tuy đầu tư ban đầu đắt nhưng có thể tiết kiệm chi phí về lâu dài. Ảnh: Youtube/Poolarity So với bộ lọc dầu động cơ đắt tiền nhưng có thể chưa đem lại nhiều hiệu quả như bộ lọc dầu bằng giấy giá rẻ, bộ lọc không khí cao cấp và đắt tiền đã cho thấy giá trị xứng đáng với số tiền mà người dùng bỏ ra. Vì vậy, nếu chi phí không phải là vấn đề quá lớn, người dùng hoàn toàn có thể lựa chọn những sản phẩm lọc gió cao cấp, giúp xe cải thiện khả năng vận hành trong quá trình sử dụng.