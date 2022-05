'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà catwalk như đi chợ, khán giả ngồi xem sững sờ

Your browser does not support the video tag.

Ôn Bích Hà sải bước trên sàn diễn thời trang (Clip: Cungtamche).

Bỏ qua vấn đề catwalk, Ôn Bích Hà cho thấy nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Dù đã bước sang tuổi 56, nữ diễn viên vẫn trẻ đẹp, rạng rỡ và tự tin như ngày nào.

Bất chấp tuổi tác, Ôn Bích Hà vẫn luôn theo đuổi phong cách ngọt ngào, nữ tính tựa các cô gái đôi mươi. Cô cho biết luôn nghĩ bản thân còn trẻ trung như thiếu nữ, nhờ vậy mà tinh thần sẽ thoải mái hơn.