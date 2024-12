Mặc dù nhiều người nghĩ mùi hành không phù hợp với không gian nghỉ ngơi, việc đặt củ hành tây trong phòng ngủ lại là mẹo hay có lợi cho sức khỏe của bạn. Ngoài vai trò thực phẩm, hành tây còn được sử dụng trong nhiều mẹo vặt gia đình nhờ lượng tinh dầu có mùi mạnh và độc đáo của nó. Đặt củ hành tây trong phòng ngủ có tác dụng gì? Có thể nhiều người sẽ thấy trái khoáy khi nghe đến việc đặt củ hành tây trong phòng ngủ, vì không gian này thường được cho là cần gắn với những mùi hương lãng mạn hơn như mùi lavender, mùi hoa hồng... Tuy nhiên trên thực tế, hành tây không làm cho phòng ngủ của bạn có mùi hăng mà đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời. Dưới đây là một số lợi ích của việc đặt củ hành tây trong phòng ngủ: Vì sao nên đặt củ hành tây trong phòng ngủ? (Ảnh: Recipes.net) Cải thiện chất lượng không khí Có thể coi củ hành tây như chiếc máy lọc không khí tự nhiên do chứa một số hợp chất lưu huỳnh tự nhiên, có tác dụng hấp thụ các chất ô nhiễm và độc tố trong không khí. Khi được đặt trong phòng ngủ, nó có thể giúp loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng, từ đó làm không khí trong phòng sạch sẽ, trong lành hơn. Nó đặc biệt hữu ích khi trong nhà có người bị nghẹt mũi hay viêm đường hô hấp do cảm lạnh. Hành tây còn có thể giúp hút ẩm trong không khí, đặc biệt trong những ngày ẩm ướt hoặc mùa mưa, từ đó giảm thiểu sự phát triển của các vi khuẩn và nấm mốc, một nguyên nhân gây ra các vấn đề về hô hấp và da liễu. Nếu bạn sống trong môi trường có độ ẩm cao, việc đặt hành tây trong phòng ngủ sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng không khí. Do tác dụng làm sạch không khí, hành tây giúp bạn có cảm giác thư thái dễ chịu khi phòng ngủy được thông thoáng, dễ thở. Tăng cường sức khỏe Hành tây chứa các hợp chất có tác dụng kháng viêm và kháng khuẩn, cải thiện sức khỏe và hỗ trợ hệ miễn dịch. Khi đặt củ hành tây trong phòng ngủ, các hợp chất này có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến vi khuẩn và virus, hỗ trợ cơ thể chống lại những căn bệnh thông thường như cảm cúm, viêm họng, và ho. Hành tây còn giúp giảm viêm nhiễm và làm dịu các vấn đề ở đường hô hấp. Nhiều người cho biết họ cảm thấy dễ thở hơn, ít bị kích ứng mũi hay cổ họng khi ngủ trong phòng có đặt hành tây. Cải thiện giấc ngủ Nếu bạn khó có giấc ngủ ngon và sâu, hãy đặt củ hành tây trong phòng ngủ. Tinh dầu hành giúp không khí trở nên trong lành, hơi thở thông thoáng, nhờ đó bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn. Tác dụng làm dịu cơn ho hoặc nghẹt mũi giúp bạn không bị gián đoạn giấc ngủ vì các vấn đề hô hấp. Đặt củ hành tây trong phòng ngủ là một phương pháp tự nhiên, an toàn và hiệu quả để cải thiện không khí, bảo vệ sức khỏe và thậm chí giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn. (Ảnh: Sock Snob) Giảm mùi hôi trong phòng ngủ Hành tây có khả năng khử mùi cực kỳ hiệu quả. Bạn có thể sử dụng hành tây để loại bỏ những mùi hôi khó chịu trong phòng ngủ, chẳng hạn như mùi ẩm mốc, mùi thuốc lá hoặc thức ăn. Các hợp chất trong hành tây có khả năng hấp thụ mùi và giữ cho không gian sống luôn tươi mới. Nếu phòng ngủ của bạn có mùi ẩm ướt hoặc mùi khó chịu từ các vật dụng như giày dép, quần áo bẩn, hành tây có thể giúp khử mùi hiệu quả. Ngăn ngừa côn trùng Việc đặt củ hành tây trong phòng ngủ có tác dụng xua đuổi các loài côn trùng như ruồi, muỗi và kiến, giúp không gian này luôn sạch sẽ và thoải mái. Đây là một giải pháp tự nhiên, an toàn cho sức khỏe hơn so với thuốc diệt côn trùng hóa học. Bạn chỉ cần đặt một vài lát hành tây trong các khu vực dễ có côn trùng hoặc trong các góc phòng để tạo ra một lớp bảo vệ tự nhiên, chống lại sự xâm nhập của chúng. Đặt hành tây trong phòng ngủ đúng cách Để nhận được các lợi ích của việc đặt củ hành tây trong phòng ngủ đã nêu ở trên, bạn có thể làm theo các hướng dẫn sau: - Đặt củ hành tây nguyên vẹn: Chọn một củ hành tây tươi, đặt nguyên củ vào góc phòng hoặc gần cửa sổ. - Cắt đôi hoặc cắt lát: Bạn có thể cắt đôi củ hành tây hoặc thái thành các lát mỏng và đặt chúng vào một chiếc bát nhỏ hoặc trên đĩa trong phòng ngủ để khuếch tán mùi hương. - Đặt hành tây trong các khu vực có mùi hôi, như trong tủ quần áo hoặc khu vực có mùi ẩm mốc. Lưu ý: Hành tây có mùi khá mạnh, có thể gây khó chịu đối với một số người. Vì vậy, hãy thử nghiệm trước khi đặt hành tây trong phòng ngủ để xem có gây bất tiện hay không. Nếu bạn hoặc người trong gia đình có tiền sử dị ứng với hành tây, hãy tránh đặt nó trong phòng ngủ hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Theo VTC News