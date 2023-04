Đập phá mộ chờ của bác, cháu ruột bị khởi tố

Cho rằng bà Lý tự ý xây dựng trên phần đất chung nhưng không bàn bạc, khoảng 9h ngày 23/4, Hoàn dùng búa, xà beng đập phá ngôi mộ chờ mà bà Lý đang xây dựng.Thiệt hại hơn 6,7 triệu đồng.

Sau sự việc, Công an xã Sơn Châu đã phối hợp với Công an huyện Hương Sơn triệu tập Trần Kim Quốc Hoàn đến làm việc. Tại công an, Hoàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.