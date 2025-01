Dạo này công tác ở đâu?

Mỗi khi có ai đó hỏi nơi công tác, tôi có chút ngậm ngùi trả lời rằng tôi đang làm việc tự do. Ở tuổi 40 mà chẳng có nơi công tác, nếu thêm gánh nặng gia đình sẽ rất áp lực. Giao tiếp mỗi ngày cũng giúp bản thân cởi mở, hoạt bát hơn (ảnh minh họa) Tôi khởi đầu năm mới với một công việc mới toanh. Buổi đầu đi làm, hòa vào dòng xe tấp nập giờ cao điểm, thấy vừa lạ, vừa quen. Nhớ có một dạo, ước mơ của tôi là chỉ mong một ngày không phải đi làm, được thong dong làm điều mình thích. Mà điều tôi thích là gì: là mỗi sáng không tất bật dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ đâu đó trước khi đi làm. Nghĩa là từ tối trước đó, tôi đã sung sướng với ý nghĩ sáng mai không phải đi làm. Rồi thì thức giấc lúc nào cũng được chẳng phải bận tâm đến thời gian, nắng mưa, những ý nghĩ liên quan đến công việc… Sau đó, muốn ăn sáng giờ nào, cà phê ở đâu… tùy thích. Tóm lại là dành trọn thời gian cho mình mà không phải đi làm! Vậy rồi, khi ước mơ ấy thành hiện thực, tôi chẳng thấy nó “đã” như mình nghĩ. Chẳng lẽ chính mình phản bội lại điều mình từng ước, hoặc là ở mỗi hoàn cảnh, mỗi thời điểm mình lại có suy nghĩ khác đi. Mỗi khi có ai đó hỏi nơi công tác, tôi có chút ngậm ngùi trả lời rằng tôi đang làm việc tự do. Người đang ước ao được tự do thì thấy thú vị với điều đó, người thì cho rằng tôi thật can đảm khi chọn lựa làm tự do, nhưng đa phần trong ánh mắt họ, tôi nhận ra sự cảm thông nhiều hơn. Ở trong môi trường làm việc cũng là cách giúp bản thân có sự kỷ luật, chỉn chu hơn (ảnh minh họa) Sống cùng xã hội, ai cũng ít nhiều cảm nhận được chúng ta đang ở những năm khó khăn mặt kinh tế, mỗi vị trí trong công việc đều phải gồng gánh nhiều hơn mà thu nhập cũng chỉ như mức trước đây. Vì vậy mà mọi thứ liên quan đến chi tiêu đều ít nhiều bỏ lên bàn cân, so với việc không cần quan tâm giá cả như trước. Một lần, trong chuyến tham gia hội nghị, một chị quen biết hay tin tôi đã nghỉ việc, chị thân tình hỏi: “Em làm tự do thì thu nhập có đủ sống không?”. Mối bận tâm của chị có lẽ cũng nằm trong số đông những người đi làm công ăn lương. Hàng tháng dựa vào nguồn thu nhập duy nhất từ công ty, cơ quan, vì vậy nếu nghỉ sẽ rất khó khăn. Trước khi nghỉ việc, tôi có viết ra những điều tôi sẽ đối mặt. Trong đó, vấn đề kinh tế tôi để sau cùng. Vì đây là vấn đề mà tôi lường trước nhất, nên đã có sự chuẩn bị. Có vẻ như cảm giác muốn nghỉ việc trong tôi đã tồn tại rất lâu, đến mức tôi luôn có một khoản tiền an toàn để mình không phải bận tâm trong khoảng thời gian 1 năm. Vì vậy mà tôi đã có sự chuẩn bị từ trước. Thứ tôi không lường trước được khi nghỉ việc, đó là những mối quan hệ gặp nhau đều hỏi câu: “Dạo này công tác ở đâu?”. Và cái cảm giác ngậm ngùi khi trả lời là có thật. Tôi cũng có cô bạn nghỉ việc hẳn từ khi sinh con, nay ngót nghét cũng gần 10 năm. 10 năm đó, chuyên môn mà mình đang có rất khó để có được công việc như ý, đó là chưa nói đến tuổi tác. Một số doanh nghiệp chỉ tuyển người trẻ. Tôi tham gia một group trên mạng xã hội, các thành viên chia sẻ với nhau về tình hình khó khăn khi đi kiếm việc. Có một tài khoản phải thốt lên: “Tuổi hưu ở nước mình là 30 hay sao?”. Ở tuổi 40 mà chẳng có nơi công tác, xem chừng cũng hụt hẫng đáng kể. Đó là chưa kể đến khoản thu nhập tự do khó ổn định, nếu thêm gánh nặng gia đình sẽ rất áp lực. Một hiện thực nữa là, những người đi làm, thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc nhiều mối quan hệ giúp bộ não nhanh nhạy hơn. Việc ra ngoài, tham gia những hoạt động xã hội mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Với bản thân tôi, sau 3 năm không đi làm, tôi dần ngại giao tiếp, không thích đến những nơi quá đông người, điều khiển xe cũng nhát tay hơn… Vậy nên khi trở lại với công việc, tôi hào hứng hơn hẳn. Tôi nghĩ, bản thân cần thỏa hiệp với chính mình, tôn trọng sự quyết định của mình, đấy là điều quan trọng nhất. Cuộc sống là chuỗi trải nghiệm thú vị và có nhiều sự lựa chọn cho mỗi người. Theo tôi, miễn sao bản thân ta hài lòng với sự lựa chọn đó là ổn. Ban Mai