Đào Hà tiết lộ điều bất công với Á hậu Miss World Vietnam Đào Hiền

Đào Hà và bố mẹ dưới hàng ghế khán giả.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ: “Tôi từng thấy bất công khi Hiền vì bị gắn mác 'em gái Đào Thị Hà'. Nhưng từ hôm nay, công chúng sẽ gọi em là á hậu Đào Hiền. Tất nhiên, chúng tôi vẫn là chị em nhưng Hiền đã tạo dấu ấn cho riêng mình trên con đường sự nghiệp”, cô bộc bạch.

Đào Thị Hà chia sẻ về em gái Đào Hiền.

Ít người biết, á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 là con thứ 4 trong gia đình có 5 người con (Đào Hà và Đào Hiền là con gái thứ 3 và 4). Bố mẹ cô làm kinh doanh tại quê nhà. Đào Hiền tự hào khi lớn lên cùng 3 chị gái trong gia đình đông con. “Tôi được lớn nhiều lần, lĩnh hội những câu chuyện, kinh nghiệm, tuổi thơ của các chị”, cô chia sẻ sau đăng quang.