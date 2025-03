Đạo diễn Bong Joon Ho chinh phục phòng vé Bắc Mỹ với “Mickey 17”

Bộ phim về đề tài sinh tồn "Last Breath" của Focus Features xếp thứ 3 với 4,2 triệu USD trong tuần thứ hai ra rạp, nâng tổng doanh thu nội địa lên 14,6 triệu USD. "The Monkey" và "Paddington in Peru" lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5, với doanh thu gần tương đương nhau, khoảng 3,9 triệu USD.

Đáng chú ý, "Anora" của đạo diễn Sean Baker, sau khi giành chiến thắng tại Oscar với 5 giải thưởng, đã tăng mạnh số lượng suất chiếu lên gần 2.000 và đạt doanh thu 1,9 triệu USD trong tuần qua, tăng 595% so với tuần trước đó.

Sự kiện này cho thấy sức ảnh hưởng của giải Oscar đối với doanh thu phòng vé, đồng thời khẳng định giá trị của những tác phẩm nghệ thuật độc lập.

Top 10 phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ tuần qua:

1. Mickey 17 – 19,1 triệu USD

2. Captain America: Brave New World – 8,5 triệu USD

3. Last Breath – 4,2 triệu USD

4. The Monkey – 3,9 triệu USD

5. Paddington in Peru – 3,85 triệu USD

6. Dog Man – 3,5 triệu USD

7. Anora – 1,9 triệu USD

8. Mufasa: The Lion King – 1,7 triệu USD

9. Rule Breakers – 1,6 triệu USD

10. In the Lost Lands – 1 triệu USD./.