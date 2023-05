Danielle (NewJeans) bị chê: Giọng kém xa phù thủy Ursula 'Nàng Tiên Cá'

Với khả năng thông thạo tiếng Hàn và tiếng Anh, kinh nghiệm ca hát từ khi còn nhỏ cùng sự nổi tiếng với NewJeans, Danielle được giao trách nhiệm lồng tiếng nhân vật chính Ariel của bộ phim Nàng Tiên Cá.

Người hâm mộ không khỏi tự hào và vui mừng khi "bông hồng lai" của NewJeans được thử sức ở vị trí mới.

Tuy vậy, quyết định này lại khiến nhiều Knet bất bình. Trong đoạn trailer lồng tiếng của Nàng Tiên Cá bản lồng tiếng Hàn, nhiều khán giả cho rằng kỹ năng thanh nhạc của Danielle còn yếu kém, chưa phù hợp để đảm nhận việc lồng tiếng cho nhân vật Ariel - nàng công chúa với giọng hát thiên phú, trong trẻo.