Danh tính nữ diễn viên Việt đánh bại ngàn người để đóng bom tấn cùng Jung Hae In

Nữ diễn viên Tuệ Minh chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ cùng ảnh đế Hwang Jung Min và “con trai bạn mẹ” Jung Hae In trên phim trường Hàn Quốc. Không chỉ thu hút khán giả Việt bởi sự tham gia của Jung Hae In, bộ phim nghìn tỷ Đố anh còng được tôi (I, The Executioner) còn gây bất ngờ với sự góp mặt của một diễn viên Việt Nam trong nhiều phân cảnh quan trọng. Tuệ Minh và Jung Hae In ở phim trường. Ảnh: CJ HK Tối 24/9, phim Đố anh còng được tôi công chiếu tại Việt Nam. Gây bất ngờ tại buổi ra mắt là sự xuất hiện của Tuệ Minh - nữ diễn viên Việt Nam góp mặt trong phim với một vai diễn đặc biệt. Trước khi có được cơ hội “xuất ngoại” với dự án phim Hàn lần này, Tuệ Minh từng ghi dấu ấn với khán giả trong loạt phim truyền hình Việt như: Ước mình cùng bay, Bóng của thị thành, Dưới bóng bình yên... Nhờ vẻ đẹp sắc sảo cùng kỹ năng diễn xuất tự nhiên, Tuệ Minh đã vượt qua nhiều ứng cử viên để đóng cùng những diễn viên đình đám của Hàn Quốc. Trong Đố anh còng được tôi, Tuệ Minh vào vai một cô gái người Việt Nam sang Hàn Quốc sinh sống. Đột nhiên, có một biến cố xảy ra khiến cô phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát. Đây là nhân vật mấu chốt giúp cảnh sát truy tìm ra được hung thủ và phá những vụ án trước đó. Tuệ Minh tại sự kiện ra mắt phim "Đố anh còng được tôi" tại Việt Nam. Ảnh: CJ HK Chia sẻ về cơ duyên đến với vai diễn đặc biệt này, Tuệ Minh cho biết: “Tôi bất ngờ nhận được lời mời từ một công ty chuyên casting các dự án nước ngoài ở Việt Nam. Tôi đã chần chừ vì nghe nói đây là vai diễn về một cô gái Việt Nam sinh sống tại Hàn Quốc. Tự nhận biết là gương mặt mình không quá thuần Việt để đảm nhận vai diễn, nhưng tôi nghĩ ‘thôi cứ đi casting cho biết phía Hàn Quốc người ta làm việc thế nào?’. Và tôi mang tâm trạng thoải mái biết chắc sẽ ‘rớt’ để đi casting. Ai ngờ đâu lại vượt qua vòng 1, vòng 2, vòng 3 và có mặt trên bộ phim như hiện tại”. Vì là nhân vật mấu chốt giúp giải quyết vấn đề trong phim nên thời lượng Tuệ Minh xuất hiện khá nhiều và có những phân đoạn đòi hỏi cao về kỹ năng diễn xuất. Đặc biệt, những cảnh quay của cô phần lớn đều có sự tương tác với hai diễn viên chính là Hwang Jung Min và Jung Hae In trên phim trường. Do đó, nữ diễn viên đã quan sát và học hỏi ít nhiều kinh nghiệm từ dàn cast thực lực của Hàn Quốc. Tạo hình nhân vật của Tuệ Minh. Ảnh: CJ HK Nói về cơ hội làm việc cùng Hwang Jung Min và Jung Hae In, Tuệ Minh hào hứng chia sẻ: “Tôi nghĩ họ là ngôi sao lớn nên sẽ có tiêu chuẩn tiếp xúc nhất định, chắc phải giữ khoảng cách xa lắm. Nhưng khi gặp rồi mới thấy những điều mình lo lắng là vô nghĩa vì họ vô cùng dễ thương và nhiệt tình. Chú Hwang Jung Min rất hài hước, luôn chủ động nói chuyện giao lưu với tôi và còn nói muốn nhận được lời mời qua Việt Nam hợp tác một lần nữa. Còn Jung Hae In thì như một anh trai nhà bên, lúc nào cũng dịu dàng, lịch sự và cười hiền”. Không chỉ ấn tượng với sự chuyên nghiệp của dàn sao Hàn, Tuệ Minh còn xúc động bởi sự quan tâm và trân trọng mà ê-kíp Hàn Quốc dành cho cô. Vì phải quay trong điều kiện thời tiết lạnh khắc nghiệt mà bản thân Tuệ Minh - một cô gái Việt Nam chưa thể thích nghi, ê-kíp hiểu được điều đó và luôn trang bị chu đáo về đồ giữ ấm, miếng dán giữ nhiệt và túi sưởi cho cô trên phim trường. Thậm chí, mọi người còn chuẩn bị một căn lều riêng cho Tuệ Minh nghỉ ngơi những lúc đợi quay với rất nhiều đèn sưởi xung quanh. Jung Hae In trong phim. Ảnh: CJ HK Dù chỉ xuất hiện trong tuyến nhân vật phụ nhưng sự tham gia của diễn viên Việt Nam trong một dự án phim hoàn toàn do Hàn Quốc sản xuất là dấu hiệu tích cực cho thấy những nhà làm phim nước ngoài đang ngày càng quan tâm đến thị trường và khán giả Việt. Tại Hàn Quốc, phim Đố anh còng được tôighi nhận mức doanh thu hơn 54 tỷ won (tương đương 1.036 tỷ đồng) với 5,7 triệu vé bán ra chỉ trong vòng 12 ngày. Phim sẽ có các suất chiếu sớm tại Việt Nam vào 18h ngày 26/9 và chính thức khởi chiếu từ 27/9/2024.