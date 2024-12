Danh tính nghi phạm sát hại vợ chồng ở Lạng Sơn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt được nghi phạm sát hại cặp vợ chồng ở huyện Hữu Lũng khi tên này đang lổn trốn tại Bắc Ninh. Ngày 28/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, tối 27/12 lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn và Công an huyện Hữu Lũng bắt được nghi phạm sát hại cặp vợ chồng ở thôn Ao Kham, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn khi hắn đang lẩn trốn tại Bắc Ninh. Lăng Văn Hiếu, nghi phạm sát hại vợ chồng ông Khánh. Theo đó, nghi phạm là Lăng Văn Hiếu, (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Ao Kham, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng). Hiếu nghiện hút, sống cách nhà nạn nhân khoảng 100 mét. Theo điều tra, Lăng Văn Hiếu biết gia đình ông Vi Văn Khánh (SN 1977) có điều kiện kinh tế, các con lại vắng nhà nên Hiếu lẻn vào nhà ông Khánh vào rạng sáng 26/12 với mục đích trộm cắp. Khi bị phát hiện, sợ bại lộ nên Hiếu dùng dao tấn công ông Khánh và bà Trần Thị Sòi (vợ ông Khánh) dẫn đến hai người tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương. Ngôi nhà xảy ra án mạng. (Ảnh: Duy Chiến). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ Lăng Văn Hiếu khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và di lý về Công an tỉnh Lạng Sơn để điều tra, xử lý. Trước đó, vào khoảng 7h ngày 26/12, người dân thôn Ao Kham, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng phát hiện ông Vi Văn Khánh tử vong trong vũng máu trên căn nhà chính, trong bếp là thi thể bà Trần Thị Sòi. Trên thi thể các nạn nhân có nhiều vết thương. Sự việc được người dân trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an huyện Hữu Lũng và lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm ngôi nhà và điều tra nguyên nhân vụ việc. Văn Chương