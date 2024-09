Danh tính nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong vụ sập cầu Phong Châu

Sau khi tìm thấy 1 thi thể trôi dạt trên sông Hồng, thuộc địa bàn xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ) lực lương chức năng đã xác nhận được danh tính nạn nhân. Sáng 15/9, ông Vương Văn Ưng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao) cho biết: Nạn nhân được cơ quan chức năng và người nhà xác nhận là bà Nguyễn Thị H. (SN 1976, trú xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy). Vị trí tìm thấy thi thể bà H. cách cầu Phong Châu khoảng 10km. Ngay trong đêm lượng chức năng xác nhận danh tính và bàn giao thi thể cho gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ Bà H. là 1 trong 8 nạn nhân mất tích sau vụ sập cầu Phong Châu ngày 9/9. "Ngay trong đêm qua, các cơ quan chức năng làm các thủ tục liên quan, đến 3h sáng nay công việc đã hoàn tất và bàn giao cho gia đình nạn nhân", ông Ưng nói. Lực lượng quân đội và công an tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Trước đó, lúc xảy ra vụ sập cầu, bà Hường cùng chồng là ông Lương Xuân T. cùng đi trên chiếc xe máy mang BKS: 19L-310XX và bị rơi xuống sông Hồng. Hiện tại, lực lượng quân đội và công an vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.