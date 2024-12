Danh tính 5 thành viên nhóm nhạc bước ra từ 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Sau "Anh trai vượt ngàn chông gai", 5 anh tài của chương trình thành lập nhóm nhạc với tên gọi B.O.F. Sau thành công từ Anh trai vượt ngàn chông gai, nhà sản xuất chương trình cho ra mắt nhóm nhạc B.O.F. Những anh tài toàn năng được đông đảo khán giả yêu mến này gồm Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Kay Trần và Bùi Công Nam. Thông tin này lập tức khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”. Trước đó, nhiều người tò về danh tính dàn “anh tài” quy tụ trong nhóm nhạc đặc biệt. Điều đó cho thấy sức hút của Anh trai vượt ngàn chông gai, dù chương trình đã khép lại hơn 1 tháng.

5 anh tài từ "Anh trai vượt ngàn chông gai" thành lập nhóm nhạc. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, B.O.F là nhóm nhạc lấy cảm hứng từ hành trình xây dựng những nội lực giúp một nam nghệ sĩ tỏa sáng, ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Trong đó, ý nghĩa của tên gọi là viết tắt của Boys On Fire (sự nhiệt huyết, máu lửa, sẵn sàng cháy hết mình trên sân khấu), Boys Over Flower (thu hút mọi ánh nhìn bằng chính sự tỏa sáng của bản thân dù bất kể nơi nào) và Boys Friend (lan tỏa sự gần gũi, ấm áp đến các thành viên trong nhóm lẫn người hâm mộ). Nhóm mong muốn mang đến một hình ảnh mới mẻ của những chàng trai không ngại vượt qua những thử thách để được cháy hết mình với đam mê và ẩn sâu bên trong là một tinh thần đồng đội, gắn kết. Đây được xem là “chìa khóa” then chốt giúp các “anh tài” có thể đi đường dài cùng nhau và mang đến những màn trình diễn chất lượng.

Jun Phạm được chọn làm trưởng nhóm nhạc. Jun Phạm là mảnh ghép đầu tiên của nhóm nhạc. Trong hành trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ sinh năm 1989 đã chứng minh được ưu thế về giọng hát, khả năng vũ đạo cùng sự sáng tạo. Kinh nghiệm có được từ quãng thời gian hoạt động trong nhóm nhạc 365 trước đó cùng sự ấm áp của mình, Jun Phạm sẽ tạo nên sự kết nối giữa các thành viên khi B.O.F được ra mắt. Cùng với Jun Phạm, S.T Sơn Thạch là nhân tố được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ khi gia nhập B.O.F. Nam ca sĩ sinh năm 1990 gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai cùng sự đa tài trong nghệ thuật. Xuất phát điểm là một diễn viên, BB Trần cho thấy được sự đa năng của mình trong hành trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Vì điều đó mà sau khi show âm nhạc này kết thúc, diễn viên sinh năm 1990 được nhà sản xuất ngỏ ý trở thành thành viên của B.O.F. Trở lại Anh trai vượt ngàn chông gai sau thời gian im ắng, Kay Trần “đốn tim” khán giả không chỉ bởi gương mặt điển trai mà còn vì sự đa năng của mình. Không chỉ khoe giọng hát trong các tiết mục, giọng ca sinh năm 1994 còn trổ tài đọc rap, làm nhạc và đặc biệt là ghi điểm bởi những màn vũ đạo lôi cuốn. Bùi Công Nam sinh năm 1994, là một trong hai thành viên nhỏ tuổi nhất của B.O.F. Tuy nhiên xét về độ đa tài, Bùi Công Nam không hề kém cạnh. Điều đó đã được minh chứng trong quá trình tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai giúp anh có thêm nhiều khán giả yêu thương. 5 thành viên của nhóm nhạc B.O.F đang tích cực chuẩn bị cho đêm concert thứ 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai vào ngày 14/12 ở tỉnh Hưng Yên. Sau đó, nhóm sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị cho một dự án đặc biệt, hứa hẹn sẽ giới thiệu đến khán giả trong thời gian tới.