Danh tính 4 bà trùm giật hụi gần 200 tỷ đồng tại Bình Thuận

Theo Thượng tá Trần Long Khánh, từ tháng 10 đến tháng 11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết nhận được 369 lá đơn tố cáo của những người ở tỉnh Bình Thuận và các tỉnh, thành khác tham gia chơi hụi của 4 đường dây huê hụi ở Phan Thiết.

Chiều 30/11, tại cuộc họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức, ông Huỳnh Long Khánh, Trưởng Công an TP Phan Thiết thông tin về các vụ vỡ hụi thời gian gần đây trên địa bàn TP Phan Thiết.

4 bà trùm của các đường dây này gồm: Huỳnh Thị Thúy Vân (SN 1996), Trần Thị Thanh Ngân (SN 1998), Ngô Thị Loan Chi (SN 1991), Nguyễn Thị Hoàng Sa (SN 2001), tất cả đều ngụ tại TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Tổng số tiền tố cáo 4 cá nhân trên đã chiếm đoạt là gần 200 tỷ đồng và đây chưa phải con số cuối cùng.

Công an TP Phan Thiết báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận thành lập một tổ công tác chuyên thụ lý đơn và đưa vào tin báo tố giác tội phạm để xử lý, đồng thời báo cáo Bộ Công an ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân nói trên và ra thông báo truy tìm trên phạm vi toàn quốc.