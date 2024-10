Danh thủ Hồng Sơn không sợ gây tranh cãi khi ra mắt hồi ký ở tuổi 54

Hồng Sơn nói những nội dung trong quyển hồi ký đều là sự thật. Cựu danh thủ chủ trương không tạo scandal, ồn ào từ chia sẻ nên không lo tranh cãi. Sau 5 năm miệt mài chuẩn bị, cuối cùng huyền thoại bóng đá Việt Nam Hồng Sơn cũng cho ra mắt cuốn sách tự truyện mang tên Hồng Sơn "Công Chúa" - Quái kiệt sân cỏ trong màu áo lính. Theo Hồng Sơn đây không chỉ là một cuốn sách đơn thuần mà còn là một hành trình dài khám phá cuộc đời, sự nghiệp và những nỗi niềm phía sau sân cỏ của một người đã dành cả tuổi trẻ cho trái bóng. Trong hồi ký, cựu danh thủ chia sẻ về những giai đoạn thăng trầm của sự nghiệp, từ lúc còn là một cậu bé cho đến khi trưởng thành và giải nghệ. Về tựa sách với cụm từ “Công chúa” gây tò mò, mẹ Hồng Sơn kể năm lên 3 tuổi, sau một lần thử váy cô dâu trong tiệm áo cưới của gia đình, cộng với tính cách điệu đà nên anh được mọi người đặt cho nickname trên. Ngoài ra, điều này còn xuất phát từ phong cách nhẹ nhàng ít chơi xấu trong lối đá của anh. Nam danh thủ vốn chỉn chu, hay xịt nước hoa khi ra sân nên cũng bị mọi người trêu.

Bố mẹ danh thủ cũng có mặt trong ngày vui của con trai. Trước câu hỏi: Ra mắt hồi ký với người thật - việc thật, anh có sợ gây tranh cãi?, Hồng Sơn khẳng định những câu chuyện từ bé đến lớn, với từng cột mốc đáng nhớ trong đời đều là thật 100%. "Tôi không cố tình tạo drama hay scandal gì cả. Con người của tôi bên ngoài thế nào thì cuốn hồi ký này y như thế. Cá tính chỉ là một phần nhưng môi trường gia đình, môi trường quân đội đã tạo nên Hồng Sơn của ngày hôm nay", anh nói. Danh thủ nói thêm không kỳ vọng tác phẩm mới ra mắt sẽ đạt được cột mốc gì, chỉ mong truyển tải những câu chuyện chân thật đời thường từ tập luyện đến khi đoạt giải quả bóng vàng, đây là ký ức mà anh không thể quên.

Hồng Sơn ký tặng sách cho các khách mời. Dù trời mưa to, các anh tài từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã đến và chung vui cùng cựu danh thủ Hồng Sơn gồm: ST Sơn Thạch, Jun Phạm, Tiến Đạt, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Cường Seven, Rhymastic, Kiên Ứng, Trương Thế Vinh, Phạm Khánh Hưng... Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, khi được hỏi về chuyện có tiếc nuối khi bị loại khỏi chương trình, Hồng Sơn nói anh không tiếc nuối bởi việc dừng chân sớm phần lớn là do mong muốn của anh. Theo danh thủ Hồng Sơn, điểm hỏa lực của anh khá tốt, nếu xét công tâm sẽ không phải ra về sớm như vậy. Tuy nhiên, anh vẫn thấy vui và kì vọng các nghệ sĩ ở lại sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công ở chặng đường tới. Ngoài ra, khi nói về việc có đam mê ca hát và nhận show đi diễn, anh nói bản thân chỉ tham gia một vài chương trình, không quá chuyên tâm. Anh còn nói vui nếu đi diễn, sẽ mong muốn đi cùng anh tài Tiến Luật.

Đặc biệt dịp ra mắt 9/10 cũng là sinh nhật của danh thủ Hồng Sơn nên dàn anh trai đã cùng hát chúc mừng. Con gái út của anh và vợ là người mang bánh kem đến.