Danh thủ Hồng Sơn bị cắt sóng

Trong tập 4 series Why me call me by Fire? (chương trình tổng hợp hậu trường Anh trai vượt ngàn chông gai), 3 anh tài nói về khó khăn khi tham gia Công diễn 1.

So với các anh tài khác, cựu danh thủ Hồng Sơn ít có kinh nghiệm hát và biểu diễn. Anh tỏ ra lo lắng cho phần trình diễn Tỉnh thức sau giấc ngủ đông. Ban đầu, anh được giao phần hát bè và múa đương đại trên sân khấu. Phần biểu diễn sau đó bị lược bỏ do cấu trúc bài dài, nhiều chỗ chưa ổn.

"Trong phần trình diễn có đoạn tôi làm trụ để người con vươn lên. Nhưng khi tổng duyệt, đạo diễn, biên đạo cảm thấy không ổn. Chúng tôi bàn bạc phải hy sinh cắt bớt một phần. Tôi bị cắt một vài đoạn hát bè và đoạn múa đương đại. Đó là đoạn cả nhóm mong mỏi vì có sự liên kết trong bài hát", Hồng Sơn nói.