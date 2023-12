'Đánh sập' đường dây mua bán hóa đơn trị giá hơn 25.000 tỷ đồng

Từ lời khai của H., Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng mở rộng điều tra, phát hiện và triệt phá 2 đường dây mua bán hóa đơn GTGT ở Đà Nẵng và TP.HCM do L.M.C. (trú quận Tân Phú, TP.HCM), T.T.T. (trú quận Bình Tân, TP.HCM) và Đ.T.Q.H. (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

3 kẻ cầm đầu nói trên đã thành lập tổng cộng 280 công ty. Bước đầu, công an xác định các công ty này xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng (trong đó doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỷ đồng, tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng), thu lợi bất chính khoảng 500 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can trong đường dây này về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong số này, công an đã bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với 4 bị can.