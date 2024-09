Đánh sập đường dây đánh bạc trực tuyến, giao dịch lên tới 10 triệu USD

Đối tượng Trần Vũ Toàn tại cơ quan công an

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong 2 ngày (29-30/8/2024), dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên nhiều tỉnh, thành phố, đồng loạt bắt giữ 17 đối tượng tại các địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh,TP Hà Nội, Yên Bái, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, TP.HCM, Phú Yên, Kon Tum và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An khen thưởng Ban chuyên án

Tại Nghệ An, liên quan đến đường dây đánh bạc nêu trên, Cơ quan Công an đã bắt giữ 4 đối tượng do Hoàng Thị Hoa (SN 1982, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) cầm đầu. Ngoài đối tượng Hoa, Công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng khác gồm Trịnh Xuân Đức (SN 2001); Trần Thị Xuân (SN 1987) và Hoàng Thị Thu Trang (SN 1987).