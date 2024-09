Danh sách 5 cung hoàng đạo nhạt nhẽo nhất

Sinh ra đã có tính cách buồn tẻ, hướng nội, khả năng ăn nói không được khéo léo nên những cung hoàng đạo dưới đây ít tạo dựng được các mối quan hệ xã giao cần thiết cho bản thân. Song Ngư - Pisces (19/02 - 20/03) Song Ngư có thể mang đến cảm giác thích thú và muốn được tìm hiểu cho người khác ở khoảnh khắc đầu tiên khi gặp gỡ. Tuy nhiên, dần dà, cảm giác tươi mới này sẽ bị thay thế bởi sự nhàm chán khi sau một thời gian dài tiếp xúc, họ phát hiện ra bánh bèo Song Ngư ngoài làm nũng, mít ướt và hay tỏ ra ngây thơ, yếu đuối để được bảo vệ ra thì nhạt tọet. Suốt ngày chỉ biết mơ mộng, sống trong thế giới riêng của bản thân rồi làm gì cũng dựa vào người khác.

Chòm sao Ma Kết luôn tạo cho người đối diện ấn tượng là họ là người vô cùng hướng nội, ít nói và cũng rất cứng nhắc. Hơn nữa, những người thuộc cung hoàng đạo này cực kỳ tệ trong kỹ năng giao tiếp và diễn đạt cho nên thường bị gắn cái mác "vụng miệng". Trong công việc, Kết Kết sẽ là kiểu người luôn trốn trong góc và làm mọi việc một mình. Họ ít khi chủ động bắt chuyện với mọi người chứ đừng nói đến việc bắt họ nói những điều hay lẽ phải để người khác hài lòng. Còn trong tình yêu, một người thực dụng thà dành thời gian làm những việc thiết thực như chòm sao này mà nói, họ không muốn dùng những lời sến sẩm, ngọt ngào giả tạo chỉ để lấy lòng nửa kia! Ngay cả khi bị phàn nàn về thói nhạt nhẽo ít vô vị này của mình, Ma Kết vẫn khó có thể học được cách ăn nói khéo leo, bởi vì nó trái với tính cách của họ, và đó không phải là thứ họ thích. Kim Ngưu - Taurus (20/04 - 20/05) Lý do giải thích cho việc Kim Ngưu nằm trong bảng xếp hạng "nhạt nhẽo" nhất hệ hoàng đạo là bởi tính cách của cung hoàng đạo này quá khép kín, trầm lặng và thường có suy nghĩ sống "an phận thủ thường". Trời ban cho họ những ưu điểm như chăm chỉ làm việc, cần cù, chịu khó và thật thà, hiền lành, nhưng lại chẳng thể trao cho họ khiếu hài hước, hóm hỉnh, giao tiếp tốt hay tính cách bí ẩn, thú vị và năng động hơn trong giao tiếp. Sống khép kín, hiền lành và khô khan khiến Kim Ngưu hầu như khó lòng gây ấn tượng với người khác ở những lần đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc lâu dài, một số người sẽ cảm thấy thích thú khi quen biết một người đáng tin cậy và trung thành như Kim Ngưu.

Cự Giải - Cancer (21/06 - 22/07) Vốn cũng là một người có tính cách hướng nội nên Cự Giải sẽ không thuộc tuýp người giỏi biểu đạt. Trong các mối quan hệ xã giao, Cự Giải luôn quen ở một mình một góc, suy nghĩ vẩn vơ làm việc của riêng mình, ít khi chủ động bắt chuyện với người khác chứ chưa nói đến việc nói lời bay bổng để gây thiện cảm với người khác. Cũng bởi chòm sao này hơi có một chút "ám ảnh xã hội", tức là ngại giao tiếp với người khác, lại càng ngại bộc lộ nội tâm cho người khác biết, nên dù có bị động hay bị hiểu lầm thì họ cũng không mở miệng để nói ngon nói ngọt. Bất kể người khác có khuyên giải hay nhắc nhở thế nào cũng vô ích, họ chỉ muốn ở một mình, nếu không cần nói sẽ tuyệt đối không mở miệng, lúc cần phải lên tiếng (ví dụ như khen ngợi người khác) cũng sẽ nói mấy câu hết sức cơ bản và ngắn ngọt, không thêm mắm dặm muối dài dòng. Tính cách của những chú Cua là như vậy, chả trách những người xung quanh đều thốt nhận xét rằng sao lại có một cung hoàng đạo nhạt nhẽo vô vị đến như họ chứ! Xử Nữ - Virgo (23/08 - 22/09) "Bà già khó tính" là biệt danh điển hình của các đối tượng sinh ra dưới chòm sao Xử Nữ. Họ khó tính, cầu toàn, suốt ngày bới lông tìm vết và hay giảng đạo lý. Điều này vô tình gây mệt mỏi cho những người xung quanh và khiến mọi người ngán ngẩm. Hơn nữa, các anh chàng/cô nàng Xử Nữ cũng thuộc típ cẩn thận, hay lo lắng, làm gì cũng phải suy đi tính lại, hầu như chẳng có tí nhiệt tình hay sôi nổi nào trong các cuộc vui. * Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo. Theo GĐXH