Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 5/7

Theo ban lãnh đạo STK, dự kiến đơn hàng của quý II có thể tăng gấp đôi so với quý I (dự kiến đạt 9.000 tấn), với các đơn hàng phục vụ cho mùa xuân hè năm 2025. Nhờ đó, sản lượng của quý III và quý IV dự kiến sẽ được cải thiện đáng kể lần lượt đạt 10.500 tấn và 12.000 tấn.

Năm 202, MAS dự phóng doanh thu STK đạt 1.905 tỷ đồng (tăng 34% so với cùng kỳ) và lãi ròng đạt 135 tỷ đồng (tăng 54% so với cùng kỳ). Mảng sợi nguyên sinh đạt 990 tỷ đồng (tăng 38% so với cùng kỳ), mảng sợi tái chế đạt 914 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ).

Biên lợi nhuận cải thiện từ mức 13,5% năm 2023 lên 14,3% với kỳ vọng giá PET (nguyên liệu đầu vào chiếm hơn 60% giá vốn) duy trì ở mức ổn định và giảm nhẹ, giá bán bình quân dự kiến tăng nhẹ với kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ xơ sợi phục hồi; chi phí tài chính tăng 36% do trả các khoản vay từ nhà máy Unitex; ước tính sản lượng tiêu thụ năm 2024 đạt 36.630 tấn (tăng 33% so với cùng kỳ).