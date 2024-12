Đánh giá hai mẫu sedan hạng D mới bán ở Việt Nam

Phiên bản cao nhất của Toyota Camry được trang bị động cơ hybrid, trong khi đó Seal là dòng xe thuần điện của BYD. Toyota Camry 2024 và BYD Seal là hai cái tên mới nhất xuất hiện ở phân khúc sedan hạng D tại thị trường Việt Nam. Mặc dù trong vài năm gần đây, phân khúc sedan hạng D nói riêng hay sedan nói chung đang dần mất sức hút với khách hàng trong nước, nhưng hai cái tên kể trên vẫn có những điểm mới để lôi kéo được sự chú ý của người dùng. Dòng sedan hạng D “lâu đời” Camry vừa có bản mới tại thị trường Việt Nam. BYD Seal là cái tên mới tại thị trường Việt Nam, người dùng trong nước còn khá xa lạ với mẫu xe này. 2 dòng xe này đều được trang bị hệ thống động cơ thân thiện với môi trường. Động cơ điện Mẫu xe của Toyota được bán ra với 3 phiên bản gồm 2.0 Q máy xăng (giá từ 1,2 tỷ đồng), 2.5 HEV MID động cơ hybrid (giá 1,46 tỷ đồng) và 2.5 HEV TOP động cơ hybrid (giá 1.5 tỷ đồng). Như vậy Camry 2024 có giá bán nhỉnh hơn so với bản tiền nhiệm. Điểm đáng chú ý trên Camry 2024 là có tuỳ chọn động cơ hybrid. Theo công bố của Toyota, phiên bản hybrid bao gồm động cơ xăng 2.5L công suất 186 mã lực kết hợp với động cơ điện 136 mã lực, mô-men xoắn 202 Nm, hộp số e-CVT. Trong khi đó, BYD Seal là cái tên mới nhất xuất hiện tại phân khúc sedan hạng D ở thị trường Việt Nam. Khác với các đối thủ trong cùng phân khúc, Seal là một mẫu xe thuần điện. Theo công bố của hãng xe Trung Quốc, Seal được bán ra thị trường Việt Nam với 2 phiên bản Advanced (giá 1,1 tỷ đồng) và Performance (giá 1,36 tỷ đồng). Bản Advanced có mô-tơ đặt ở cầu sau, công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 310 Nm. Bộ pin trên xe có dung lượng 61,44 kWh, quãng đường di chuyển sau một lần sạc đầy là 460 km. Bản Performance có mô-tơ lắp ở cầu trước/sau, tổng công suất 522 mã lực, mô-men xoắn 670 Nm. Bộ pin xe có dung lượng 82,56 kWh và khoảng cách di chuyển 520 km. Toyota Camry là dòng hybrid không cần cắm sạc, BYD Seal là mẫu xe thuần điện cần sạc pin. Với việc được trang bị động cơ hybrid, người dùng sẽ không cần thay đổi thói quen khi sử dụng Camry 2024. Trong khi đó là mẫu xe thuần điện, chủ sở hữu BYD Seal cần làm quen với việc sạc xe. Ngoại thất Thiết kế ngoại thất là điểm nhấn trên Camry 2024. So với phiên bản tiền nhiệm, Camry mới được coi là có màn “lột xác” về thiết kế. Về mặt tổng thể, Camry mới mang thiết kế trẻ trung hơn. Điểm nhấn ở phần đầu xe là cụm lưới tản nhiệt và mũi xe được thiết kế ấn tượng hơn. Phần đầu xe được thiết kế mở rộng sang hai bên. Cụm đèn chiếu sáng dạng LED thiết kế cách điệu. Trái ngược với phần đầu xe được thiết kế cá tính, phần đuôi xe trên Camry chỉ được tạo điểm nhấn bởi cụm đèn hậu hình chữ C. Trong khi đó, mẫu xe điện của Trung Quốc có thiết kế dạng coupe với phần mui được vuốt mềm mại về phía sau. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng dạng full LED, đèn pha kiểu dáng cá tính, cụm đèn hậu thiết kế mỏng nối liền nhau, tay nắm cửa đặt ẩn, bộ lốp 19 inch. Đánh giá chung về thiết kế, cả Camry và Seal đều mang kiểu dáng trẻ trung, năng động, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ tuổi. Kích thước Toyota Camry 2024 có kích thước dài x rộng x cao 4.915 x 1.840 x 1.455 mm, chiều dài cơ sở ở mức 2.825 mm. So với bản tiền nhiệm, Camry có kích thước dài hơn 30 mm. BYD Seal có kích thước dài x rộng x cao 4.800 x 1.875 x 1.640 mm, chiều dài cơ sở 2.920 mm. Với thông số trên, kích thước tổng thể của Seal tương đồng với Camry nói riêng và các dòng sedan cỡ D tại thị trường Việt Nam nói chung. Toyota vẫn tập trung diện tích sử dụng cho hàng ghế của hành khách phía sau, nên chiều dài có phần nhỉnh hơn Seal. Nội thất Sự khác biệt chính của 2 dòng xe này sẽ đến từ thiết kế và trang bị bên trong xe. Camry vẫn mang thiết kế trung tính, không có quá nhiều nét phá cách ở khoang lái. Camry 2024 được trang bị 2 cửa sổ trời, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch có khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, màn hình hiển thị kính lái HUD, lẫy chuyển số sau vô lăng, sạc không dây. Hãng xe Nhật Bản vẫn giữ được “giá trị cốt lõi” trên Camry với nhiều ưu đãi cho hàng ghế hành khách phía sau. Không gian sử dụng cho hàng ghế phía sau rộng rãi, bệ tỳ tay được trang bị màn hình cảm ứng điều khiển một số tính năng. Trong khi đó, Seal lại được tập trung nhiều trải nghiệm cho người cầm lái hơn. Khoang cabin được trang bị màn hình điều khiển gần như toàn bộ các tính năng, có thể xoay ngang, kích thước 15,6 inch. Bộ ghế cho hàng trước dạng thể thao. Tính năng an toàn Toyota Camry 2024 được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, cùng một số tính năng an toàn cơ bản như phanh hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ ra khỏi xe an toàn… Tính năng an toàn cũng là một điểm nhấn trên mẫu sedan của BYD. Xe được tích hợp nhiều các tính năng hiện đại như hệ thống điều khiển hành trình thông minh, hệ thống giới hạn tốc độ thông minh, hệ thống cảnh báo va chạm với người đi bộ, cảnh báo va chạm trước, hệ thống phanh xe cắt ngang phía trước/sau, cảnh báo chệch làn đường, hệ thống giữ làn, hỗ trợ chuyển làn… Kết luận Với việc được trang bị động cơ hybrid thân thiện với môi trường, thiết kế được “lột xác”, Camry 2024 đã thoát khỏi danh xưng “xe dành cho người trung tuổi”. Những trang bị trên mẫu sedan hạng D này, Camry 2024 được kỳ vọng sẽ thu hút thêm được nhóm khách hàng trẻ tuổi. Trong khi đó với BYD Seal, một mẫu sedan hiện đại và đầy sức mạnh, trang bị động cơ điện thân thiện với môi trường, sẽ là một lựa chọn sáng giá trong phân khúc. Tuy nhiên, với việc BYD không có kế hoạch xây dựng hệ thống trạm sạc (sử dụng trạm sạc của đại lý và bên thứ 3) tại Việt Nam, tính đa dụng của mẫu xe này sẽ kém hơn các đối thủ trong cùng phân khúc. Người dùng sẽ khó tìm kiếm trạm sạc hơn, thời gian sạc pin sẽ lâu hơn (nếu sạc tại nhà). Theo báo cáo của VAMA, doanh số bán của phân khúc sedan hạng D tại thị trường Việt Nam ở quý III năm 2024, giảm hơn 40 % so với cùng kỳ năm ngoái. Tại quý III năm 2024, Toyota Camry là dòng sedan hạng D có doanh số cao nhất với khoảng 300 xe được bàn giao tới khách hàng. Hội An