Đánh cược vào ‘Anh trai’, ‘Chị đẹp’, Yeah1 bùng nổ từ đáy vực thời đại gia Nhượng Tống

Nhà sản xuất gameshow "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Chị đẹp đạp gió" - Tập đoàn Yeah1 báo lãi tăng vọt. Đây là kết quả tích cực cho chủ mới với chiến lược mới, sau thời lao đốc của tập đoàn này với đại gia Nguyễn Ảnh Nhượng Tống. CTCP Tập đoàn Yeah1 (YEG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2024 với lợi nhuận sau thuế tăng gần 11 lần, lên gần 34,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, Yeah1 lãi gần 55,8 tỷ đồng, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả kinh doanh vượt xa so với thời kỳ "ông trùm truyền thông" Nguyễn Ảnh Nhượng Tống còn làm chủ tịch. Từ lỗ khủng 566 tỷ đồng trong 2 năm 2019-2020 và suýt bị hủy niêm yết, Yeah1 đã bùng nổ dưới thời các lãnh đạo mới là Chủ tịch Lê Phương Thảo và CEO Ngô Thị Vân Hạnh… Yeah1 là đại gia truyền thông một thời và từng được xem là kỳ lân công nghệ. Cổ phiếu từng có thị giá cao nhất trên thị trường chứng khoán sau khi lên sàn khá ồn ào hồi giữa năm 2018. Thị giá có lúc lập kỷ lục, lên tới 350.000 đồng/cp, vượt qua tất cả các mã đình đám trên sàn khi đó. Ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống sáng lập và dẫn dắt Yeah1 từ một trang tin điện tử cho giới trẻ trở thành tập đoàn có doanh thu gần 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 140 tỷ đồng năm 2018. Tuy nhiên, tham vọng phát triển nhanh khiến tập đoàn này lao dốc sau sự cố bị YouTube dừng hợp tác và tác động của Covid-19. Sau khi bắt buộc phải bỏ cuộc chơi tại Holywood và tạm thời gác lại tham vọng tỷ USD, Yeah1 liên tục thua lỗ khi mảng thương mại truyền thông kinh doanh dưới giá vốn và chi phí bán hàng tăng đột biến. Yeah1 đánh cược vào chương trình "Chị đẹp đạp gió" và sau đó là "Anh trai vượt ngàn chông gai" như một định hướng mới. Ảnh: YEG Tháng 3/2019, Yeah1 đã phải bán lại toàn bộ 100% cổ phần tại ScaleLab (trụ sở ở Holywood) cho các chủ sở hữu cũ là Brenner Pass Investment Corp. với giá không đổi 12 triệu USD sau khi mua 100% cổ phần của ScaleLab hồi tháng 1/2019. Năm 2020, YEG tiếp tục lỗ nặng do mở rộng hệ sinh thái truyền thông đang có sang hệ sinh thái tiêu dùng. Nguyên nhân trọng yếu là do sự khủng hoảng chung của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bứt phá dưới thời chủ mới Sau sự cố YouTube, cựu chủ tịch Nhượng Tống chứng kiến tài sản bốc hơi 80-90%. Năm 2019, ông Tống là người mất nhiều tiền nhất trên sàn chứng khoán, tài sản từ gần 2.670 tỷ đồng xuống dưới 480 tỷ đồng. Cổ phiếu YEG từ đỉnh 350.000 đồng xuống 37.000 đồng/cp. Yeah1 xoay sang đầu tư thương mại đa kênh với nền tảng Giga1, bắt tay cùng Tân Hiệp Phát nhưng nhanh chóng chia tay. Tới giữa năm 2022, ông Tống rời HĐQT. Yeah1 dưới thời chủ mới đổi chiến lược, từ đi nhanh và mở rộng sang đi chậm và chắc. HĐQT của Yeah1 hiện có 5 người gồm: bà Lê Phương Thảo, bà Ngô Thị Vân Hạnh, ông Nguyễn Hoàng Giang (Chủ tịch Công ty Chứng khoán DNSE), ông Kim Min Soo và ông Đình Hoài Nam (thành viên Chứng khoán SBS). Bà Lê Phương Thảo tham gia vào Yeah1 từ đầu năm 2022 và dần trở thành cổ đông lớn nhất, giữ vị trí cao nhất tại YEG từ giữa năm 2022. Bà Thảo hiện nắm gần 5,8% cổ phần YEG. Năm 2023 và 2024, Yeah1 đánh cược vào chương trình "Chị đẹp đạp gió" và "Anh trai vượt ngàn chông gai" như một định hướng mới. Doanh thu quảng cáo và tư vấn truyền thông tăng vọt. Cùng với sự chuyển mình của Yeah1, thị trường gameshow Việt đã sôi động trở lại. Trong khi Yeah1 mua bản quyền từ "Call me by fire" của đài Mango (Trung Quốc) và lấy tên "Anh trai vượt ngàn chông gai", thì Vie Channel (một ông lớn phía Nam) cũng có chương trình “Anh trai Say Hi". Cùng với 2 chương trình đình đám, Yeah1 đã gọi được tài trợ từ các nhãn hàng lớn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, thẩm mỹ, thực phẩm… trong đó có ông lớn Techcombank. Yeah1 cũng sẽ tổ chức concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" ở Hà Nội vào cuối năm nay. Năm 2023, show Chị đẹp đạt 788 triệu lượt xem và hơn 20 triệu lượt tương tác trên nền tảng mạng xã hội. Nhìn chung, Yeah1 ghi nhận doanh thu, lợi nhuận tăng mạnh và tài sản quý III/2024 cũng tăng 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tổng nợ phải trả tăng hơn gấp đôi trong 9 tháng, từ mức gần 409 tỷ đồng hồi cuối năm 2023 lên hơn 927 tỷ đồng vào cuối tháng 9 vừa qua. Vay nợ ngắn hạn tăng vọt từ 171 tỷ đồng lên gần 500 tỷ đồng.