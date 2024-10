Danh ca Hương Lan đăng đàn xin lỗi vì nhầm lẫn tác giả bài vọng cổ "Bà mẹ quê". Trên trang cá nhân, danh ca Hương Lan xin lỗi khán giả. Cụ thể trong một chương trình ca nhạc gần nhất, bà giới thiệu bài vọng cổ Bà mẹ quê của soạn giả Viễn Châu và nhạc sĩ Phạm Duy. Your browser does not support the video tag. Sau khi chương trình được phát hành rộng rãi, một số khán giả vào Facebook Hương Lan phản hồi về thông tin này. Qua kiểm chứng, bà xác nhận tác giả là soạn giả Loan Thảo. "Lỗi lầm to lớn thuộc về tôi khi hát mà không nhớ tác giả. Khi làm việc với gia đình bác Viễn Châu, các em gửi bài qua, tôi thấy hay thì thể hiện mà không kiểm tra lại. Mong quý khán giả tha thứ cho lỗi lầm này", danh ca nói.

Danh ca Hương Lan. Ảnh: FBNV Bà chia sẻ thêm nghệ sĩ Phượng Liên - người đầu tiên thể hiện bài vọng cổ Bà mẹ quê cùng NSND Thanh Tuấn - cũng không nhớ tác giả là ai. Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn thông tin trên internet đều ghi tác giả bài vọng cổ Bà mẹ quê là soạn giả - NSND Viễn Châu. Bài hát Bà mẹ quê do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác, được hoàn thiện từ bài Bà mẹ chiến sĩ viết năm 1949 tại Vinh, Nghệ An. Bài này cùng với Em bé quê và Vợ chồng quê thuộc chùm ca khúc tự tình dân tộc ông dành cho con người Việt Nam. Bà mẹ quê viết về lòng hy sinh, chí kiên nhẫn và tình thương yêu của người mẹ trong trong kháng chiến. Bài hát được biết đến qua giọng hát Thái Hằng, Khánh Ly, Như Quỳnh, Quang Linh, Ngọc Khuê, Quốc Đại... Theo Vietnamnet