Đánh bại Chelsea, Liverpool đòi lại ngôi đầu bảng

Liverpool giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Chelsea ở vòng 8 Premier League 2024-25. Mohamed Salah góp công lớn vào chiến thắng của The Kop với một bàn thắng và một pha kiến tạo. Trong một trận đấu kịch tính tại Anfield, Liverpool đã xuất sắc đánh bại Chelsea với tỷ số 2-1, qua đó giành lại ngôi đầu bảng từ tay Man City. Liverpool giành chiến thắng xứng đáng khi đội chủ nhà chơi sắc nét hơn đội khách. The Kop chỉ có 8 pha dứt điểm, trong khi Chelsea dứt điểm 12 lần, nhưng chỉ số bàn thắng trông đợi (xG) của đội chủ nhà cao hơn hẳn đội khách (1,63 - 0,93). Bên cạnh đó, trận đấu cũng để lại một vài tranh cãi về các quyết định của trọng tài John Brooks, liên quan tới thẻ phạt và phạt đền. Tình huống gây tranh cãi nhiều nhất diễn ra ở phút thứ 6, trọng tài Brooks chỉ phạt thẻ vàng Tosin Adarabioyo sau lỗi kéo ngã Diogo Jota. Điều đáng nói, ở tình huống tương tự, hậu vệ William Saliba đã phải nhận thẻ đỏ vì kéo ngã Evanilson ở trận đấu giữa Arsenal và Bournemouth hôm 19/10. Liverpool giành chiến thắng thứ 7 tại Premier League 2024-25 (Ảnh: Getty). Ngay từ phút đầu, Liverpool đã cho thấy sự mạch lạc trong lối chơi tấn công. Đội chủ nhà tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Robert Sanchez. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 26 khi Curtis Jones bị Levi Colwill phạm lỗi trong vòng cấm, và Mohamed Salah không bỏ lỡ cơ hội từ chấm phạt đền để mở tỷ số cho Liverpool. Chỉ 5 phút sau, Liverpool tiếp tục làm rung lưới Chelsea, thật đáng tiếc cho đội chủ nhà, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. VAR có can thiệp và xác nhận Salah đã nhận bóng trong tư thế việt vị trước khi kiến tạo cho Cody Gakpo. Hiệp hai bắt đầu với sự sôi động khi Chelsea đối mặt với nguy cơ bị thổi phạt đền, nhưng sau khi xem lại tình huống từ VAR, trọng tài Brooks quyết định không có phạt đền. Ngay sau đó, Chelsea đã gỡ hòa 1-1. Phút 48, Moises Caicedo chọc khe cho Nicolas Jackson thoát xuống, tiền đạo người Senegal đã tận dụng sai lầm vị trí của Ibrahima Konate để ghi bàn. Jones ghi bàn thắng quyết định cho Chelsea (Ảnh: Getty). Niềm vui của Chelsea không kéo dài lâu. Phút 51, Salah thực hiện một cú tạt bóng chính xác từ cánh phải, giúp Jones ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool. Bàn thắng thuộc về Jones nhưng Salah xứng đáng được ngợi khen khi anh thực hiện một đường chuyền chính xác và tinh tế, loại bỏ toàn bộ hàng thủ Chelsea. Sau khi dẫn trước, Liverpool chuyển sang lối chơi phòng ngự phản công. Dù Chelsea dứt điểm nhiều hơn trong hiệp hai, họ không thể tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm thực sự trước khung thành của Caoimhin Kelleher. Chiến thắng 2-1 giúp Liverpool có 21 điểm sau 8 trận, vượt qua Man City để giành lại ngôi đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn. Đội hình thi đấu Liverpool: Kelleher, Alexander-Arnold (Gomez, 81), Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones (Mac Allister, 81), Salah, Szoboszlai, Gakpo (Diaz, 66), Jota (Nunez, 30) Chelsea: Sanchez, James (Veiga, 53), Adarabioyo (Badiashile, 53), Colwill, Gusto, Caicedo, Lavia (Fernandez, 53), Madueke (Nkunku, 76), Palmer, Sancho (Neto, 46), Jackson