Đăng video ủng hộ Jungkook, bạn gái Đoàn Văn Hậu bị fan BTS nhắc nhở

Đáp lại, Doãn Hải My khiêm tốn nói "mình không dám đâu, mình chỉ cover vui vui thôi". Dù sở hữu gương mặt của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, bạn gái Đoàn Văn Hậu vẫn tự nhận mình "hát trông xấu lắm" nên cô thường dùng icon che mặt khi hát. Văn Hậu vẫn thường bày tỏ sự ủng hộ với bạn gái bằng cách thả tim và bình luận tương tác ở các video cover của Hải My.

Doãn Hải My khoe giọng khi cover một bài hát tiếng Anh



Bạn gái Văn Hậu được yêu mến bởi dung mạo xinh đẹp và tài năng

