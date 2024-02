Đặng Văn Lâm chấn thương trong trận Bình Định thua Sông Lam Nghệ An

Trước khi hiệp 1 khép lại, Phan Bá Quyền bật cao đánh đầu giúp Sông Lam Nghệ An dẫn trước 1-0 ở phút 45+3. Bàn thắng này đã giúp tinh thần của đội chủ nhà lên cao, ngược lại Bình Định không còn duy trì được nhịp điệu chơi tốt như trước.

Đến phút 58, Phan Xuân Đại nhận đường chọc khe của đồng đội, tung cú sút kĩ thuật, nâng tỉ số lên 2-0 cho Sông Lam Nghệ An. Đây là kết quả ít người nghĩ đến trước khi trận đấu bắt đầu.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, 2 đội đều tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không thể có thêm được bàn thắng nào. Bên phía Bình Định, 2 ngoại binh Leonardo Artur và Alan có ngày thi đấu vô duyên, khi những cú dứt điểm của ho đều không thắng được thủ môn Văn Việt, hoặc đi ra ngoài ở cự ly gần. Bên phía đội chủ nhà, tiền đạo Olaha cũng rất tích cực dứt điểm nhưng đều không thành công.

Chung cuộc, Sông Lam Nghệ An thắng Bình Định 2-0. Kết quả này giúp đội bóng xứ Nghệ có được 12 điểm, tạm vươn lên hạng 7. Còn Bình Định vẫn có 16 điểm, tạm rớt xuống hạng 4.Tại vòng 10, Sông Lam Nghệ An tiếp tục thi đấu trên sân nhà gặp Công an Hà Nội. Còn Bình Định trở lại sân nhà Quy Nhơn để tiếp đón đội đầu bảng Nam Định.