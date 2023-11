Đặng Trần Phương Nhi giành liên tiếp 2 HCV thế giới, vượt xa thành tích ASIAD 19

Sau khi giành huy chương vàng nội dung nam côn, Đặng Trần Phương Nhi tiếp tục gây ấn tượng ở giải wushu vô địch thế giới với bài thi nam quyền. Võ sĩ sinh năm 2004 giành được tấm huy chương vàng thứ hai tại giải đấu.

Đặng Trần Phương Nhi đạt 9,786 điểm, đứng đầu bảng xếp hạng 8 vận động viên. He Jianxin của Hong Kong (Trung Quốc) đạt 9,780 điểm giành huy chương bạc. TAsya Ayu Puspa Dewi (Indonesia) xếp thứ ba.

Your browser does not support the video tag.

Bài thi giúp Đặng Trần Phương Nhi giành HCV thế giới.

Thành tích của Đặng Trần Phương Nhi ở giải vô địch thế giới tốt hơn ASIAD 19. Khi đó, võ sĩ 19 tuổi chỉ đạt 9,666 điểm, xếp thứ 7 và không có hi vọng giành huy chương.