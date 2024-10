Đang thanh tra nghiêm ngặt việc kinh doanh vàng tại 2 ngân hàng, 4 DN vàng bạc

Đang hoàn thành việc thanh tra 2 ngân hàng và 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng, Đoàn thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho hay sẽ kiên quyết đấu tranh, xử lý và đề xuất xử lý nghiêm đối với các vi phạm, kể cả vi phạm hình sự. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Nguyên sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV về tăng cường các biện pháp quản lý và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững. Theo NHNN, thời gian qua, giá vàng thế giới liên tục tăng cao. Giá vàng miếng trong nước tăng và chênh lệch ở mức cao so với giá vàng quốc tế kể từ năm 2021. Từ mức chênh lệch khoảng trên dưới 3 triệu đồng/lượng giai đoạn 2014-2021, từ cuối năm 2021 tới nay, chênh lệch giá so với thế giới tăng cao và có lúc lên tới 18 triệu đồng/lượng (khoảng 25%). Điều này có nguy cơ tác động đến tâm lý xã hội về ổn định kinh tế vĩ mô, tiền tệ. Cơ quan chức năng đang tập trung nguồn lực thanh tra thị trường vàng. Ảnh: Nam Khánh. Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, NHNN đã phối hợp cùng các bộ, ngành và các địa phương triển khai tổng thể các giải pháp để xử lý tình trạng chênh lệch giá vàng cao, ổn định thị trường vàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Sau hàng loạt giải pháp đồng bộ của NHNN và sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan chức năng, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới quy đổi đã giảm đáng kể (ngày 25/9, chênh lệch khoảng 4 triệu đồng/lượng). Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định để kiểm soát chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp theo chỉ đạo của các cấp thẩm quyền. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan quyết liệt triển khai công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng. Trong đó, tập trung nguồn lực để hoàn thành việc thanh tra theo Quyết định số 324 năm 2024 đối với 2 tổ chức tín dụng và 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng theo đúng kế hoạch. Kiên quyết đấu tranh làm rõ, xử lý và đề xuất các cấp thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các vi phạm, kể cả vi phạm pháp luật hình sự (nếu có). Hiện nay, NHNN đang hoàn thiện báo cáo đề xuất sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP, trong đó có nội dung về quản lý sản xuất vàng miếng để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng, đảm bảo bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc quản lý thị trường vàng, phù hợp với tình hình thực tiễn trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong việc quản lý thị trường vàng, đặc biệt là từ các quốc gia có môi trường kinh doanh, thể chế chính trị tương đồng. Trước đó, ngày 23/5, NHNN đã tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Đoàn thanh tra bao gồm NHNN, Thanh tra Chính phủ, các bộ: Công an, Tài chính, Công Thương. Đoàn thanh tra sẽ làm việc với các đối tượng thanh tra gồm: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (EximBank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), các công ty: Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Doji và Bảo Tín Minh Châu.