Đằng sau bức ảnh khiến Han So Hee trở thành trò cười

"Sao lại có thể so sánh với Nicole Kidman? Rốt cuộc Han So Hee đang muốn giải thoát khỏi cái gì?", "Không biết cô ấy có hiểu đằng sau bức ảnh của Kidman là cả câu chuyện dài hay không, hay chỉ gõ vài dòng trên Internet để tìm meme giải thoát"... khán giả chê cười Han So Hee.

Trong diễn biến mới, Han So Hee và Ryu Jun Yeol bị loại khỏi dự án phim Hyun Hok. "Đúng là trước đó chúng tôi thảo luận mời Han So Hee và Ryu Jun Yeol đóng phim. Giờ đây, chúng tôi quyết định kết thúc thương lượng, vì dù gì dự án chưa công bố họ là diễn viên chính", nhà sản xuất Showbox trả lời Newsen.

Công ty của Ryu Jun Yeol cũng xác nhận rút khỏi dự án. "Công ty đã chấm dứt đàm phán. Jun Yeol cảm thấy phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra gần đây và tôn trọng quyết định của nhà sản xuất", đại diện của nam diễn viên nói.

Han So Hee giữ im lặng về việc bị hủy vai.

Theo Tiền phong