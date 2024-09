Đang rước dâu gặp sạt lở, chú rể người Nùng gửi xe hoa làm điều bất ngờ

Tổ chức đám cưới vào ngày mưa bão, giữa đường rước dâu gặp cảnh sạt lở đất, chú rể Lạng Sơn phải tìm phương án khác rước vợ về dinh. Mông Văn Huy (SN 1997, ở xã Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) và Vy Thị Loan (SN 2001, xã Hòa Bình, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) tổ chức đám cưới vào ngày 8/9 vừa qua. Cặp đôi đã có kỷ niệm để đời khi làm đám cưới giữa siêu bão Yagi. Vợ chồng Huy có một đám cưới đáng nhớ giữa ngày mưa bão Văn Huy cho hay, vợ chồng anh đã tổ chức lễ dạm ngõ, lễ ăn hỏi cách đây vài tháng. Sát ngày cưới, khi nghe tin về siêu bão Yagi, anh và gia đình thấp thỏm không yên. “Theo phong tục quê mình, việc hoãn cưới rất khó khăn. Hai gia đình đã chọn được ngày đẹp làm đám cưới thì chỉ được tổ chức vào ngày đó, nếu không được thì phải đợi 2 năm sau mới có ngày đẹp để tổ chức. Thế nhưng, nếu bão quá lớn, trong trường hợp bất khả kháng mình vẫn sẽ hoãn cưới để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người”, Huy kể. Sáng 8/9, các cơn giông lốc, gió bão dần tan, Huy cùng gia đình sang nhà gái rước dâu như đã định. Hai gia đình cách nhau 10km, đường rước dâu không bị ngập nhưng lại có một đoạn bị sạt lở đất, khó di chuyển. Chú rể gửi xe hoa, mượn xe máy chở cô dâu về nhà Đoàn nhà trai phải chạy xe máy ra đến tỉnh lộ cách nhà khoảng 2km, sau đó gửi xe máy để lên ô tô sang nhà gái. Xe hoa của Huy cũng phải di chuyển theo cách tương tự. 9h sáng, Huy và họ nhà trai có mặt tại nhà gái làm lễ đón dâu. Cô dâu – chú rể thay vì mặc váy cưới trắng, áo vest đen như dự kiến đã chuyển sang mặc trang phục truyền thống của người dân tộc Nùng để tiện cho việc di chuyển ngày mưa bão. “Như vậy lại hay và ý nghĩa, chúng mình được mặc trang phục truyền thống trong sự kiện trọng đại của cuộc đời”, Huy nói. Đoạn đường rước vợ về nhà của Huy rất trắc trở. Đoàn rước dâu đi được một đoạn lại gặp sạt lở đất, Huy phải gửi xe hoa, mượn xe máy chở vợ qua đoạn đường 4km ngập bùn đất để kịp giờ về làm lễ. Chàng trai Lạng Sơn đi đón vợ bất chấp thời tiết mưa bão Việc tháo giày chạy xe máy rước vợ về nhà trong tiết trời mưa bão đã trở thành kỷ niệm khó quên trong cuộc đời chàng trai Lạng Sơn. “Đoàn nhà trai phải đợi máy xúc thông đường rồi mới về sau. Lúc về, giày dép ai cũng lấm lem bùn đất. Mình tham dự ngày vui của nhiều người thân, bạn bè nhưng chưa có đám cưới nào đặc biệt và đáng nhớ như đám cưới của chúng mình”, Huy chia sẻ. Sau lễ cưới, Huy dẫn vợ về thăm nhà mẹ đẻ theo đúng phong tục địa phương. Những ngày qua, đôi vợ chồng trẻ tất bật với công việc dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau cơn bão. “Công cuộc dọn nhà sau bão khá vất vả, việc di chuyển mọi thứ khá khó khăn. Dẫu vậy, mình vẫn thấy may mắn khi ngày vui được tổ chức trọn vẹn”, Huy nói. Vợ chồng Huy hạnh phúc khi đám cưới diễn ra trọn vẹn Vợ chồng Huy có 1 năm tìm hiểu trước khi về chung một nhà. Trước đó, cặp đôi quen nhau tại đám cưới của người quen, Loan là phù dâu, còn Huy bạn của chú rể. Cảm mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, cặp đôi quyết định nên duyên. “Thời đó vợ mình làm việc ở Hà Nội, còn mình sống ở Lạng Sơn. Mỗi tháng, mình chạy xe máy xuống Hà Nội 2 lần để thăm vợ, đôi khi là đón vợ về nhà vì cô ấy bị say xe. Vì yêu nên mình không quản ngại đường xa”, Huy chia sẻ. Sau một thời gian tìm hiểu, Huy nhận ra Loan là người mình muốn gắn bó cả đời nên đã về thưa chuyện với hai bên gia đình, xin phép được cùng nhau xây dựng tổ ấm riêng. Ảnh: Khoa Photo