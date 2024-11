Đăng ký tuyển dụng trên Facebook, cô gái ở Hà Nội bị lừa 2 tỷ đồng

Chị Đ. nhận được cuộc gọi của người nói là bộ phận tuyển dụng nhân sự ngân hàng, hướng dẫn tải phần mềm trải nghiệm dự án, nạn nhân làm theo và bị lừa gần 2 tỷ đồng. Ngày 24/11, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang xác minh, điều tra vụ giả danh ngân hàng tuyển dụng nhân sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân gần 2 tỷ đồng. Ngày 17/11, chị Đ. (trú quận Long Biên) đăng ký tuyển dụng nhân sự của một ngân hàng trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, chị nhận được cuộc gọi của một người giới thiệu là bộ phận tuyển dụng nhân sự ngân hàng, thông báo lịch hẹn phỏng vấn online. Hai ngày sau, đối tượng gửi mail hướng dẫn chị tải phần mềm và trải nghiệm dự án của ngân hàng. Chị Đ. bị các đối tượng dẫn dắt đầu tư vào dự án và nộp gần 2 tỷ đồng nhưng không rút được tiền ra. Phát hiện mình bị lừa, nạn nhân đến Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên) trình báo sự việc. Gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo qua hình thức mạo danh ngân hàng để tuyển dụng nhân viên. (Ảnh minh hoạ) Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo qua hình thức mạo danh ngân hàng để tuyển dụng nhân viên. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân tham gia trải nghiệm dự án của ngân hàng rồi dẫn dắt nạn nhân đầu tư để chiếm đoạt tiền. Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi gửi hồ sơ tuyển dụng cho các công ty, doanh nghiệp, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về việc tuyển dụng trên website chính thức của công ty hoặc số đường dây nóng. Người dân cần cảnh giác khi tham gia các dự án đầu tư online được giới thiệu là lãi suất cao, rút tiền nhanh. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật. Minh Tuệ