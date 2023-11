Đăng ký bán nhiều cổ phiếu hơn số sở hữu, sếp lớn CII đính chính

Theo thông tin công bố, ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT đăng ký bán hơn 6,047 triệu cổ phiếu.

Trong văn bản đính chính, ông Bình chỉ nắm giữ hơn 6,040 triệu cổ phiếu, ít hơn 7.000 cổ phiếu so với số đăng ký bán trước đó. Lý do được đưa ra là do sơ suất trong quá trình soạn thảo.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Thuý Hằng, vợ ông Lê Quốc Bình đã bán ra toàn bộ 4 triệu cổ phiếu, từ ngày 10/10-23/10.

Văn bản đính chính giao dịch cổ phiếu.

Sau giao dịch bán ra toàn bộ, ông Bình và vợ không còn nắm giữ cổ phiếu nào. Ông Lê Quốc Bình được bầu vào HĐQT CII và được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty từ năm 2012.

Trước đây, ông kiêm nhiệm vị trí giám đốc tài chính và kế toán trưởng từ khi công ty thành lập năm 2001. Ông có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tài chính doanh nghiệp và từng làm việc ở nhiều công ty lớn khác.

Theo thông tin công bố trước đó, vợ chồng ông Bình bán sạch cổ phiếu để chuyển sang đầu tư trái phiếu chuyển đổi mã CII42301. Vợ chồng Tổng giám đốc CII dự kiến bỏ 162 tỷ đồng để mua trái phiếu.