Đang đứng lớp, thầy cũ sốc khi nghe tin ca nương Tú Thanh qua đời

Ca sĩ Phan Thanh Cường bàng hoàng khi nghe tin Tú Thanh gặp tai nạn, qua đời. Anh từng nhiều lần hát chung sân khấu với ca nương nhí, nhất là tại chùa.

"Tú Thanh lúc nào cũng ngoan ngoãn, lễ phép. Em có giọng hát ngọt ngào, tình cảm, tôi từng nghĩ tài năng trẻ này sẽ sớm trở thành nghệ sĩ nổi tiếng trong tương lai. Nghe tin em ra đi lòng tôi chùng lại, tiếc thương vô hạn", anh chia sẻ.

Ca sĩ Thái Thùy Linh từng phát hiện tài năng của Tú Thanh, khuyên bố mẹ cho em tham gia chương trình Người Hùng Tí Hon mùa 2 để trau dồi năng khiếu, bản lĩnh sân khấu.

Kết quả ca nương nhí tạo hiện tượng truyền hình, được khán giả yêu thích, báo giới gọi là 'thần đồng'.