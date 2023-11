Đang chở bạn gái dạo phố, nam thanh niên bị nhóm côn đồ rượt chém trọng thương

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng đối với Lê Trung Huy (SN 2000) và Dương Ngọc Chiến (SN 2001, cùng trú khối phố Mỹ Tây, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Lê Trung Huy - kẻ dùng dao tự chế chém T. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, tối 1/10, anh P.M.T. (SN 1999, trú khối Xuân Đông, phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) chở bạn gái đi trên đường Phan Châu Trinh, TP Tam Kỳ thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên (khoảng 5 người, không rõ lai lịch, đi trên 2 xe máy) chặn xe.