Đàn vịt hồng bơi thành hình chữ S ở An Giang gây sốt mạng xã hội

Anh Khoa cho biết, bản thân vốn làm nghề kinh doanh, còn chụp ảnh là sở thích. Khi rảnh rỗi anh thường xách đồ nghề đi "chụp ảnh dạo" để ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống.



Đàn vịt hồng bơi từ ruộng bông súng lên bờ vô tình tạo thành hình chữ S (Ảnh: Khoa Chaudoc).

Khoảnh khắc đàn vịt hồng về chuồng tạo thành chữ S (Clip: Khoa Chaudoc).

Bộ ảnh đàn vịt màu hồng được thực hiện vào tuần trước. Khi ấy anh đi săn ảnh đàn trâu trên ruộng ở gần cầu Trà Sư (huyện Tịnh Biên), vô tình bắt gặp đàn vịt chạy đồng có màu lạ mắt nên quyết tâm "canh" chụp ảnh.