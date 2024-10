Dàn thiên thần Victoria's Secret nóng bỏng, nổi tiếng thế giới giờ ra sao?

Sau khi rời bỏ "đôi cánh thiên thần", sự nghiệp và cuộc sống của Candice Swanepoel, Gisele Bündchen, Miranda Kerr… có nhiều thay đổi. Tyra Banks, Heidi Klum, Gisele Bündchen, Candice Swanepoel… từng là những thiên thần nội y nổi tiếng của Victoria's Secret. Danh xưng thiên thần nội y giúp họ thu hút sự chú ý toàn cầu, mở rộng danh tiếng trong và ngoài lĩnh vực thời trang, cũng như kiếm được rất nhiều tiền. Tyra Banks Năm 1996, Tyra Banks (SN 1973, Mỹ) lần đầu tiên trình diễn ở Victoria's Secret Fashion Show. Giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2005, nữ siêu mẫu nhiều lần xuất hiện trên bìa catalogue - một trong những kênh quảng cáo chủ lực của Victoria's Secret. Tyra Banks là người mẫu da màu đầu tiên hiện diện trên bìa catalogue của hãng nội y đình đám. Tyra Banks hai lần mặc Fantasy Bra (nội y triệu USD đính kết trang sức độc nhất vô nhị của Victoria's Secret) vào năm 1997 và năm 2004 (Ảnh: Victoria's Secret). Năm 2005, Tyra Banks rời Victoria's Secret để tập trung cho các hướng đi khác trong sự nghiệp. Nữ siêu mẫu là "mẹ đẻ" của chương trình từng rất ăn khách về người mẫu - America's Next Top Model. Bên cạnh đó, cô còn sản xuất talkshow (chương trình trò chuyện), làm MC, kinh doanh mỹ phẩm… Không còn thường xuyên làm người mẫu, Tyra Banks hiện thử sức với lĩnh vực kinh doanh kem, phát biểu tại các tổ chức kinh doanh, theo đuổi việc học hành và giảng dạy. Ngày 15/10 vừa qua, Victoria's Secret Fashion Show 2024 chính thức trở lại sau 6 năm gián đoạn. Tyra Banks giữ vị trí người mẫu kết màn. Cô quay lại sàn diễn của thương hiệu nội y sau gần 20 năm (Ảnh: Victoria's Secret, SKIMS). Heidi Klum Năm 1998, Heidi Klum (SN 1973, Đức) được biết đến rộng rãi nhờ ảnh bìa chụp cho tạp chí áo tắm nổi tiếng Sports Illustrated Swimsuit. Trang bìa ấy đã giúp cô trở thành thiên thần Victoria's Secret người Đức đầu tiên. Heidi Klum có đến 3 lần khoác lên mình thiết kế Fantasy Bra vào năm 1999, năm 2001 và năm 2003. Đến năm 2010, nữ siêu mẫu rời Victoria's Secret (Ảnh: Victoria's Secret). Năm 2004, Heidi Klum củng cố danh tiếng trong ngành thời trang với vai trò người dẫn chương trình, giám khảo và nhà sản xuất điều hành của Project Runway - chương trình truyền hình thực tế về nghề thiết kế thời trang. Cô cũng từng đảm nhận vị trí giám khảo các chương trình khác về thời trang như Germany's Next Top Model và Making the Cut. Ở khía cạnh giải trí, Heidi Klum là một trong những giám khảo quyền lực của chương trình America's Got Talent. Bên cạnh đó, cô từng tham gia diễn xuất ở một số bộ phim như Zoolander (2001), Ella Enchanted (2004), The Devil Wears Prada (2006). Heidi Klum đã trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 4 người con (Ảnh: @intimissimiofficial, @heidiklum). Gisele Bündchen Năm 2000, Gisele Bündchen (SN 1980, Brazil) ký hợp đồng 5 năm với Victoria's Secret. Trong một dịp phỏng vấn với tạp chí Vogue, cô tiết lộ, mức thù lao của hợp đồng này lên đến 25 triệu USD. Gisele Bündchen từng có hai lần mặc Fantasy Bra vào năm 2000 và năm 2005. Trong đó, bộ nội y "Red Hot Fantasy Bra" vào năm 2000 có giá lên đến 15 triệu USD (gần 380 tỷ đồng). Đây được xem là thiết kế nội y đắt nhất thế giới cho đến nay (Ảnh: Victoria's Secret). Gisele Bündchen vắng bóng trên sàn diễn thời trang từ năm 2015. Tuy nhiên, cô vẫn có thu nhập "khủng" nhờ đầu tư bất động sản, đóng chiến dịch quảng cáo. Nữ siêu mẫu đứng đầu danh sách người mẫu được trả lương cao nhất thế giới thường niên của Forbes, từ năm 2002 đến năm 2016 (trừ năm 2004 xếp ở vị trí thứ 2). Từ năm 2017 đến nay, vị trí số 1 của danh sách này thuộc về Kendall Jenner. Tuy nhiên, Gisele Bündchen vẫn luôn có mặt trong top 5. Năm 2023 đánh dấu sự trở lại với thời trang của Gisele Bündchen sau khi ly hôn chồng cũ Tom Brady. Tháng 8 năm ngoái, nữ siêu mẫu tái hợp các đồng nghiệp cũ Naomi Campbell, Adriana Lima và Candice Swanepoel trong chiến dịch "Icon" của Victoria's Secret. Gisele Bündchen hiện sống cùng hai người con, gồm một trai và một gái tại biệt thự mang phong cách điền trang ở Florida, Mỹ (Ảnh: @gisele). Karolina Kurkova Karolina Kurkova (SN 1984, CH Czech) bắt đầu trình diễn cho Victoria's Secret từ năm 2000. Cô hoạt động với vai trò "thiên thần nội y" từ năm 2005 đến năm 2008. Nữ người mẫu có hai lần khoác lên mình thiết kế Fantasy Bra đắt đỏ, vào năm 2002 và năm 2006 (Ảnh: Victoria's Secret). Karolina Kurkova là một trong những người mẫu hàng đầu ở thế hệ của cô. Năm 1999, khi mới 15 tuổi, Karolina Kurkova xuất hiện trên tạp chí Vogue Mỹ. Ở ấn bản tháng 2/2001, nữ người mẫu có ảnh bìa tạp chí danh giá. Kể từ đây, Karolina Kurkova nhanh chóng được săn đón bởi các thương hiệu thời trang hàng đầu, bao gồm Saint Laurent, Chanel và Victoria's Secret. Tổng biên tập Vogue Mỹ - Anna Wintour - gọi cô là "siêu mẫu kế tiếp". Karolina Kurkova giữ kỷ lục là người mẫu trẻ nhất xuất hiện trên trang bìa của "Big 4" tạp chí Vogue (Vogue Mỹ, Vogue Pháp, Vogue Ý và Vogue Anh). Cô cũng là một trong những người mẫu xuất hiện trên bìa các phiên bản quốc tế của tạp chí Vogue nhiều nhất lịch sử thời trang. Bên cạnh công việc người mẫu, Karolina Kurkova còn tham gia diễn xuất ở các bộ phim như 30 Rock (2007), G.I. Joe (2009), Person of Interest (2012). Nữ người mẫu là người đồng sáng lập một thương hiệu chăm sóc da, sức khỏe dành cho trẻ em. Karolina Kurkova kết hôn năm 2009 và hiện có 3 con trai (Ảnh: @karolinakurkova). Adriana Lima Năm 1999, Adriana Lima (SN 1981, Brazil) lần đầu tiên trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show. Đến năm 2000, cô trở thành thiên thần nội y. Là một trong những gương mặt đại diện chính thức của Victoria's Secret, Adriana Lima đã tham dự các sự kiện quảng cáo, dẫn đầu một số chiến dịch cho thương hiệu trên báo in lẫn truyền hình. Giống như Heidi Klum, Adriana Lima 3 lần mặc thiết kế Fantasy Bra, vào năm 2008, năm 2010 và năm 2014. Riêng năm 2014, cô trình diễn cặp với Alessandra Ambrosio vì có hai thiết kế Fantasy Bra riêng biệt được giới thiệu (Ảnh: Victoria's Secret). Tại Victoria's Secret Fashion Show 2018, Adriana Lima nói lời chia tay thương hiệu nội y với màn trình diễn riêng. Nữ người mẫu trở lại sàn diễn của thương hiệu hôm 15/10, hội ngộ những đồng nghiệp cũ như Tyra Banks, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Jasmine Tookes, Taylor Hill… Rời Victoria's Secret, Adriana Lima thường xuyên đóng chiến dịch quảng cáo, chụp ảnh bìa tạp chí. Về đời tư, nữ người mẫu có hai con gái với chồng cũ - cầu thủ bóng rổ Marko Jaric. Năm 2022, cô sinh con trai với nhà sản xuất phim Andre Lemmers sau thời gian dài gắn bó (Ảnh: Victoria's Secret). Alessandra Ambrosio Alessandra Ambrosio (SN 1981, Brazil) trình diễn cho Victoria's Secret từ năm 2000. Đến năm 2004, cô hoạt động dưới danh nghĩa thiên thần nội y. Alessandra Ambrosio là gương mặt đại diện đầu tiên của dòng sản phẩm Pink - các thiết kế nội y hướng đến đối tượng phụ nữ trẻ (Ảnh: Victoria's Secret). Từ năm 2000 đến năm 2017, Alessandra Ambrosio không vắng mặt tại bất kỳ buổi trình diễn nào của Victoria's Secret. Cô có hai lần mặc Fantasy Bra, vào năm 2012 và năm 2014. Sau khi chia tay hãng nội y, Alessandra Ambrosio tập trung phát triển thương hiệu đồ bơi cá nhân, theo đuổi công việc diễn xuất. Alessandra Ambrosio từng đính hôn và có hai người con, gồm một trai và một gái (Ảnh: Victoria's Secret, @alessandraambrosio). Candice Swanepoel Năm 2010, Candice Swanepoel (SN 1988, Nam Phi) trở thành thiên thần Victoria's Secret. Năm 2013, cô được lựa chọn mặc thiết kế Fantasy Bra trị giá 10 triệu USD, đính hơn 4.200 viên đá quý (Ảnh: Victoria's Secret). Với sự nâng đỡ từ đôi cánh thiên thần, nữ người mẫu gốc Nam Phi nhận nhiều cơ hội làm việc cho các nhà mốt quốc tế, từ trình diễn thời trang đến đóng quảng cáo. Hôm 15/10, Candice Swanepoel gây chú ý khi trở lại sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show 2024. Trải qua hai lần sinh nở, Candice Swanepoel vẫn sở hữu vóc dáng săn chắc, đường cong gợi cảm, thậm chí có phần sắc nét hơn so với nhiều năm trước khi cô còn là thiên thần nội y. Nữ người mẫu hiện là mẹ đơn thân của hai cậu con trai. Cô tập trung phát triển thương hiệu đồ bơi riêng (Ảnh: @candiceswanepoel). Miranda Kerr Năm 2007, Miranda Kerr (SN 1983, Úc) ký hợp đồng với Victoria's Secret, chính thức trở thành thiên thần nội y. Cô là người mẫu Úc đầu tiên và duy nhất đến nay nắm giữ danh hiệu này. Nữ người mẫu có một lần mặc thiết kế Fantasy Bra vào năm 2011, trị giá 2,5 triệu USD (Ảnh: Victoria's Secret). Miranda Kerr sải bước trên sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show từ năm 2006 đến năm 2009, sau đó là năm 2011 và năm 2012. Đến năm 2013, cô chấm dứt hợp đồng với thương hiệu. Sau khi rời Victoria's Secret, Miranda Kerr vẫn đắt show trình diễn thời trang, chụp ảnh tạp chí, đóng quảng cáo, làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu, bao gồm các nhà mốt cao cấp. Năm 2017, Miranda Kerr kết hôn lần hai với chồng tỷ phú công nghệ Evan Spiegel. Cả hai có 3 người con trai. Nữ người mẫu còn có một con trai riêng với chồng cũ - tài tử Orlando Bloom. Sau khi lập gia đình, Miranda Kerr giảm bớt tần suất công việc ở lĩnh vực thời trang. Cô hiện tập trung chăm sóc gia đình, điều hành thương hiệu mỹ phẩm riêng (Ảnh: @mirandakerr).