Dân ‘thắt lưng buộc bụng’, giỏ hàng Tết teo tóp nhiều

Chia sẻ với PV.VietNamNet, đại diện WinCommerce (đơn vị chủ quản chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng tiện lợi WinMart+/WIN), cho biết, những ngày cận tết, sức mua tăng khoảng 15-20% so với tháng thường trong năm. Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động bán hàng online tăng khoảng 21% so với Tết 2023. Số lượng đơn đặt hàng tăng 30% so với tháng thường và tăng 25% so với cùng kỳ.

Song, giá trị trung bình mỗi đơn hàng chỉ dao động 250.000-260.000 đồng. Từ 30/1-5/2, giá trị giỏ hàng trung bình khoảng 450.000-460.000 đồng. Trong đó, thịt, trái cây, thực phẩm khô, đồ gia dụng, bánh kẹo tết, mứt tết, đồ uống là nhóm hàng được mua nhiều nhất.

Tại các hệ thống siêu thị như Saigon Co.op, AEON, BigC… đều ước lượng sức mua đang tăng 10% nhưng giá trị mỗi đơn hàng lại giảm mạnh. Theo đó, khách chỉ tập trung vào các mặt hàng thiết yếu cho Tết, mặt hàng có khuyến mãi lớn.

Dịp Tết những năm trước, giỏ quà, set tự chọn phổ biến ở mức giá 700.000-800.000 đồng, thì giờ chỉ còn 400.000-600.000 đồng, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Central Retail chia sẻ.

Tương tự, Giám đốc một hệ thống siêu thị lớn tại Hà Nội cũng thừa nhận, năm nay dân mua sắm tiết kiệm, đơn hàng giá trị lớn giảm mạnh.