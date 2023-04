Dàn sao Việt đình đám hội tụ tại cuộc thi ‘Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023’

Giới thiệu vương miện cho người đăng quang

Thí sinh đăng quang sẽ được nhận giải thưởng 200 triệu đồng tiền mặt; Á hậu 1 được nhận 150 triệu tiền mặt; Á hậu 2 sẽ có 100 triệu đồng.

Ngoài ra các giải thưởng phụ trị giá 20 triệu cho các giải: Người đẹp tri thức; Người đẹp có hình thể đẹp nhất (Best Body); Người đẹp tài năng nhất (Best Talent); Người đẹp trình diễn hay nhất (Best Catwalk), Người đẹp trình diễn Áo dài đẹp nhất (Best Aodai); Người đẹp có trang phục Dạ hội đẹp nhất; Người đẹp có gương mặt khả ái; Người đẹp được bình chọn nhiều nhất (Best Voting); Người đẹp truyền thông…

Ông Khunn Hsett Han - Chủ tịch Mrs Grand International phát biểu tại sự kiện

Và người đăng quang cuộc thi sẽ đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại Mrs Grand International 2023 được tổ chức vào tháng 9/2023 tại Myanmar.

Tại buổi họp báo, Á hậu Thụy Vân- Trưởng BGK cho biết: "Điều mà cuộc thi hướng tới không phải là câu chuyện chiều cao, không phải câu chuyện cân nặng mà là sự tự tin và vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong. Cuộc thi mong sao mọi chị em đều tự tin thể hiện vẻ đẹp của bản thân…".

Phan Kim Oanh và Thuỵ Vân trả lời câu hỏi của báo chí

Á hậu Thụy Vân cũng chia sẻ thêm BTC không có sự phân biệt hoặc ưu ái nào với thí sinh đẹp tự nhiên.