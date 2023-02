Dàn mỹ nam của F4 Thái Lan đến Việt Nam

4 thành viên gồm bộ tứ sẽ ghé thăm TP.HCM (Việt Nam), Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Seoul, Singapore, Đài Bắc, Tokyo trong chuỗi concert Shooting Stars. Đặc biệt, Bright - Win sở hữu lượng người hâm mộ rất đông đảo tại Việt Nam nhờ cơn sốt của 2 phần phim 2gether: The Series và Still Together (Still 2gether).