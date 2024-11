Dân mạng sáng tạo không tưởng để khắc chế điểm yếu số 1 của Mac Mini

Mac Mini mới ra mắt của Apple có nút nguồn ở phần đáy thiết bị, khiến không ít dân mạng nảy ra sáng kiến kỳ thú để bật máy mà không cần lật nó lên. Chiếc máy tính Mac Mini mới của Apple với chip M4 sẽ chính thức lên kệ vào ngày 8/11. Mặc dù thiết bị này đang gây sốt vì mức giá "rẻ bất ngờ" cùng sức mạnh đáng nể nhưng có một thiết kế cố ý của Apple khiến không ít người dùng khó chịu, đó là nút nguồn nằm ở phần đáy máy. Chiếc Mac Mini mới trang bị 3 cổng Thunderbolt 4 hoặc Thunderbolt 5 USB-C (phiên bản Thunderbolt 5 giới hạn ở bản dùng chip M4 Pro), một cổng HDMI và một cổng nguồn. Nút nguồn nằm ở đáy thiết bị, cạnh phần nhô lên chứa khe hút và xả khí nóng của quạt. Chiếc máy tính Mac Mini của Apple có nút nguồn nằm dưới đáy. Mặc dù nút này không khó bấm, nhất là khi thiết bị chỉ nặng khoảng 0,7 kg nhưng nó chắc chắn không hề thuận tiện hoặc tối ưu. Để bật máy, người dùng phải lật nó lên hoặc thò ngón tay xuống dưới mò mẫm. Apple kỳ vọng người dùng sẽ đặt máy ở chế độ ngủ thường xuyên, do đó ít khi cần sử dụng nút nguồn. Dù vậy, một số người dùng trên mạng khó chịu với thiết kế này nên đã tự tạo các mô hình 3D để khắc phục. Một trong những ý tưởng đáng chú ý nhất đến từ Ivan Kulashov, người tự nhận mình là một “hacker phần cứng”. Trên trang Twitter của mình, Kulashov đã giới thiệu iFixTheButton – một thiết kế đơn giản in 3D với bản lề đơn hoạt động như công tắc gạt cho nút nguồn. Anh cho biết mình đã mô phỏng iFixTheButton dựa trên kích thước mà Apple công bố, sau đó tạo mô hình 3D và tin chắc nó sẽ hoạt động. Anh còn chia sẻ link để mọi người có thể tải về và in mẫu này. Thiết kế nút bấm 3D để mở nguồn Mac Mini. Dù thiết kế này có vẻ đơn giản và hiệu quả nhưng có một mẫu khác của Kulashov còn hay hơn. Đó là bản mô phỏng của tấm đệm tròn mà Mac Mini có thể đặt lên. Ý tưởng là người dùng sẽ ấn Mac Mini xuống các tấm đệm mềm. Khi ấn, một núm nhô lên từ cạnh của tấm đệm sẽ chạm vào nút nguồn để bật thiết bị. Với thiết kế đệm cao su này, chỉ cần nhấn vào phần trên của máy, phần gồ sẽ tự động nhấn nút nguồn giúp người dùng. Người dùng Twitter Nhật Bản, @shapoco, đã tạo ra một công tắc bấm nút nguồn kiểu đòn bẩy với hai bản lề. Thiết bị này đặt trên Mac Mini và khi nhấn cần gạt xuống, nó sẽ bấm vào nút nguồn. Trên tài khoản của mình, @shapoco chia sẻ rằng “chỉ muốn làm cho việc bấm nút nguồn trở nên dễ dàng hơn” và không có ý chỉ trích quyết định thiết kế của Apple. Nút bấm có dạng đòn bẩy của @shapoco. Nhiều bản thiết kế in 3D khác cũng đang được chia sẻ rộng rãi. Một trong số đó là của người dùng danielha2058. Thiết kế này bao gồm một cột và một nút bấm ở phía trên. Khi nhấn, nó sẽ kích hoạt công tắc ở bên dưới với lực đủ mạnh để có thể bật hoặc tắt Mac Mini. Vì Mac Mini vẫn chưa được bán nên khó có thể biết liệu bất kỳ thiết kế nào trong số này có hoạt động như mong đợi hay không. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng thích thú là các nhà sáng tạo đã tìm ra cách giải quyết vấn đề mà một công ty trị giá hàng tỷ USD có thể tạo ra. Thạch Anh