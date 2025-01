Đan Mạch tăng chi tiêu quốc phòng ở Bắc Cực

Sau hơn một thập kỷ cắt giảm mạnh chi tiêu quốc phòng, năm ngoái Đan Mạch đã phân bổ 190 tỷ crown Đan Mạch (26 tỷ USD) cho quân đội trong khoảng thời gian 10 năm, một phần trong số đó hiện đã được phân bổ cho Bắc Cực.

Trong tháng này, tân Tổng thống Mỹ đã nhận định Greenland rất quan trọng đối với an ninh của Mỹ và cho rằng Đan Mạch phải từ bỏ quyền kiểm soát hòn đảo Bắc Cực có tầm quan trọng chiến lược này.

Đan Mạch, mặc dù chịu trách nhiệm về an ninh và quốc phòng của Greenland, nhưng có năng lực quân sự hạn chế trên hòn đảo rộng lớn này. Hiện năng lực của Đan Mạch chỉ gồm 4 tàu kiểm tra cũ, một máy bay do thám Challenger và 12 đội tuần tra xe trượt tuyết do chó kéo, tất cả đều được giao nhiệm vụ giám sát một khu vực có diện tích gấp 4 lần nước Pháp.