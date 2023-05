Dàn huấn luyện viên mới Rap Việt 2023: Ai sẽ trở thành 'Wowy, Karik thứ hai'?

Andree Right Hand

Gia nhập làng Rap/ Hip-Hop từ năm 2005, Andree có "tuổi nghề" cao hơn hẳn so với B Ray hay Big Daddy. Nam rapper được xem là những gương mặt "tiên phong" cho phong cách Rap "ăn chơi", màu sắc badboy với lối viết lời quyến rũ, nổi loạn cùng "con beat" cực bắt tai. Một số bản hit gắn liền với tên tuổi Andree và được giới trẻ săn đón có thể kể đến như: Tiểu Thuyết Tình Yêu, Leaving Me So Easy, Krazy (feat Binz, Touliver),...



Các Rap fan cho rằng Andree sẽ mang đến màu sắc "ăn chơi", badboy tương tự Binz.

Xuất hiện tại Rap Việt mùa 3 trong vị trí HLV, nam rapper cá tính bậc nhất làng Rap sẽ phải đối mặt với một thử thách mới: Không được sử dụng "mày, tao" và những ngôn từ quá mạnh mẽ, táo bạo. Nhiều khán giả không khỏi trông đợi cách Andree "o ép" mình theo một khuôn khổ nhất định - điều mà anh chàng chưa từng làm trước đây.



Andree từng gây tranh cãi khi xuất hiện trong đêm Chung kết Rap Việt mùa 1.

Thái VG