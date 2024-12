Đàn em khai về nick name Colombia của bà trùm Oanh 'Hà'

Tham gia vào đường dây ma túy quốc tế nhưng Nguyễn Anh Bảo Quốc chỉ biết người chỉ đạo mình có nick name “Colombia”. Khi bị bắt, Quốc mới biết “Colombia” chính là Oanh 'Hà'. Hôm nay (25/12), TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà” - chị gái bà trùm Dung “Hà”) cùng 34 đồng phạm về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trả lời xét hỏi của HĐXX, một trong những cánh tay phải đắc lực của bà trùm Oanh “Hà”, Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, quê Hải Phòng) thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Theo lời khai của Nam, năm 2018, bị cáo có quen biết với Oanh “Hà” thông qua con nuôi của em gái bà trùm. Trong thời gian lẩn trốn ở Campuchia, Oanh đã liên hệ, đặt vấn đề thuê vận chuyển ma túy về Việt Nam, Nam đã nhận lời. Bị cáo Vũ Hoàng Oanh. Ảnh: A.T. Sau đó, Nam rủ bạn gái Lương Thị Thu Huyền và Đinh Xuân Dương (là bạn xã hội) tham gia vào đường dây ma túy cùng mình. Khoảng tháng 6/2019, Nam, Huyền và Dương đi qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Tho Mo (tỉnh Long An) chỗ ở của Oanh ở Phnômpênh (Campuchia). Tại đây, Oanh quấn vào bụng Dương và Nam mỗi bị cáo 2 bánh ma túy. Do Huyền đang mang thai nên Oanh tạo thêm ngăn phụ ở đáy túi xách và cho 2 bánh heroine dưới đáy túi để Huyền xách. Về tới TPHCM, nhóm của Nam mang số ma túy này giao cho người phụ nữ không rõ danh tính ở ngõ Cây Sung (quận 8, TPHCM). Lần vận chuyển trót lọt này, Nam, Huyền và Dương được bà trùm Oanh “Hà” trả công mỗi bị cáo 20 triệu đồng. Những lần tiếp theo, Nam còn rủ thêm bị cáo Nguyễn Văn Vũ tham gia. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ xác định, từ tháng 6 đến cuối năm 2019, 4 bị cáo này đã nhận 34 bánh heroin từ Oanh “Hà” mang về TPHCM, giao cho khách của bà trùm. Khai về việc làm thế nào để qua mắt lực lượng hải quan, bị cáo Lương Thị Thu Huyền cho biết, những lần bị kiểm tra túi xách, Nam sẽ ném nhiều tiền vào túi xách của Huyền để cho túi to lên, sau đó cả hai giả vờ cãi vã để hải quan thấy ầm ĩ sẽ nhanh chóng cho qua. Các bị cáo tại tòa. Ảnh: A.T. Bị cáo Nguyễn Anh Bảo Quốc khai, khoảng năm 2022 có quen biết một phụ nữ có nickname là “Colombia” (chỉ gọi điện hình ảnh với nhau qua mạng Signal). Sau này trong quá trình điều tra, qua nhận dạng bị cáo xác định “Colombia” chính là bà trùm Oanh “Hà”. Lúc đầu Oanh thuê Quốc đi giao ma túy và trả công từng chuyến từ 20-30 triệu đồng. Đến tháng 9/2022, Oanh chỉ đạo Quốc thuê kho để nhận ma túy. Sau đó, Quốc thuê kho ở phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TPHCM) rồi nhận hộp số ô tô cũ giấu ma túy bên trong do Oanh gửi về từ Campuchia. Để giúp sức, Quốc rủ thêm 2 nhân viên tại quán nhậu của mình là Nguyễn Thành Thắng và Đỗ Thế Phong cùng tham gia tháo dỡ hộp số, lấy ma túy đi giao cho khách. Cơ quan điều tra xác định, 3 bị cáo này đã tham gia vận chuyển 36 bánh heroin. Ngoài ra, Quốc còn cùng Nguyễn Văn Nam, Lương Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Duy Khánh vận chuyển 15kg methamphetamine từ TPHCM về Hải Phòng. Theo chỉ đạo của Oanh, tháng 4/2022, Quốc tới gặp Khánh nhận 15kg methamphetamine rồi đưa về cất giấu. Cùng thời điểm, Nam đã sai Thủy (em xã hội) đi cùng Huyền từ Hải Phòng vào TPHCM gặp Quốc để nhận số ma túy này. Tới nơi, Huyền mua két sắt về giấu ma túy rồi thuê công ty vận chuyển, chuyển ra Hải Phòng giao cho Nam. Tại tòa, các bị cáo khai mỗi lần giao nhận thành công sẽ được Vũ Hoàng Oanh trả công từ 15-20 triệu đồng.