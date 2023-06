Dân dựng lều bạt, ngăn không cho xe tải ra vào cảng biển quốc tế

Vì lo sợ ô nhiễm môi trường khi Công ty cổ phần xi măng Sông Lam đang xây dựng một bến bãi chứa than ở vùng cảng tổng hợp nên người dân xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc phản đối, ngăn không cho các loại phương tiện ô tô chở hàng vào cảng.

Hàng trăm người dân xã Nghi Thiết chặn xe ra vào cảng (Ảnh: T.D).

Anh Đ.V.T., người dân xã Nghi Thiết nói: "Chúng tôi rất lo khi họ xây dựng một bến cảng chứa đầy than sẽ gây ô nhiễm môi trường như nhiều nơi khác…".

Nhận được thông tin người dân chặn xe của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam Nghệ An chở vật liệu vào cảng biển quốc tế Vissai, lực lượng cảnh sát trật tự, giao thông Công an huyện Nghi Lộc được tăng cường để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Người dân mang ghế, có cả trẻ em ra chặn xe của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam Nghệ An (Ảnh: T.D).

Theo ghi nhận của phóng viên, trưa và đầu giờ chiều 25/6, để ngăn chặn xe của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam Nghệ An, người dân thay phiên nhau về nhà ăn cơm, dựng lều bạt, đưa ghế và có cả trẻ em túc trực trước khu vực này, không cho xe tải vào cảng Vissai.