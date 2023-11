Dân chơi Sài thành tậu xe cổ 30 năm tuổi Mazda RX-7 đẹp long lanh

Về ngoại thất, điểm nổi bật của chiếc xe này là cụm đèn pha ẩn pop-up, một trào lưu thiết kế của những mẫu xe thập kỷ 90 của thế kỷ trước. Tay nắm cửa được tích hợp tại cột C của xe, giúp phần thân tối ưu khả năng khí động học. Phần đuôi xe cũng mang ngôn ngữ thiết kế tương tự với những đường cong mềm mại, kết hợp cùng cụm đèn hậu kéo dài theo bề ngang chiếc xe và cánh gió cỡ lớn. RX-7 được trang bị tiêu chuẩn mâm 5 chấu kích thước 16 inch.

Điểm khác biệt trong cảm giác lái của RX-7 đến từ cơ cấu động cơ xoay Rotary đặc trưng.

Tại Việt Nam, số lượng xe Mazda RX-7 chỉ đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt là những chiếc thuộc thế hệ thứ 3. Trước đây, một chiếc RX-7 khác từng xuất hiện trong giới chơi xe cổ gây ấn tượng mạnh khi được nâng cấp gói độ thân rộng VeilSide, mô phỏng thực tế chiếc Mazda RX-7 góp mặt trong bộ phim The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Một trong những trở ngại của người chơi dòng xe này tại Việt Nam là cơ cấu động cơ xoay Rotary phức tạp, khiến chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cao hơn so với động cơ piston truyền thống. Mức giá của chiếc RX-7 này không được chủ nhân tiết lộ nhưng ước tính không dưới 200 triệu. Đây là mức giá dao động đối mới mẫu RX-7 thế hệ thứ 2 từng được rao bán trên các sàn xe cũ.

Theo chuyên trang Classic, Mazda RX-7 thế hệ thứ 3 ở Mỹ có giá trung bình khoảng 43.000 USD, một số xe có tình trạng tốt có thể được bán với giá gần 150.000 USD.

Nhật Hoàng

Bạn hài lòng hay thất vọng với chiếc xe đầu tiên của mình? Hãy chia sẻ câu chuyện mua ô tô lần đầu tiên của mình tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!