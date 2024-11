Dàn chị đẹp khóc nghẹn

Trong tập 5 "Chị đẹp đạp gió", nhiều chị đẹp bật khóc khi host Jun Phạm đổi luật chơi. Minh Hằng tiếp tục làm đội trưởng nhờ điểm cá nhân cao nhất và từ chối gia nhập Liên Minh Mỹ Linh. Sau Công diễn 1, tỷ số thắng thua tạm thời là 2-1 nghiêng về Liên Minh Thu Phương. Trong phần loại, 6 đội trưởng được nhận số điểm hoa sóng chính xác của mỗi phần trình diễn tại đường hầm hoa. Chị đẹp Mỹ Linh, Thu Phương cùng nhau nhận kết quả bình chọn của khán giả dành cho tiết mục Vocal. Không ai phải ra về, các chị đẹp khóc nấc Sau cùng, Liên Minh Mỹ Linh chiến thắng tại Công diễn 1 với tổng điểm là 8.490 điểm hoa sóng. Trong khi đó, Liên Minh Thu Phương đạt 8.290 điểm hoa sóng. Đồng nghĩa, Liên Minh Thu Phương có nguy cơ phải tạm biệt 2 thành viên có điểm hoa sóng thấp nhất. Theo bảng điểm, Ngọc Ánh và Bùi Lan Hương là 2 chị đẹp chào tạm biệt.

Dàn chị đẹp ôm nhau khóc vì không ai phải ra về sau Công diễn 1. Phút chót, host Jun Phạm công bố thay đổi, 30 chị đẹp vẫn tiếp tục thi đấu, không ai phải ra về. Trước thông tin này, Mỹ Linh, Phạm Quỳnh Anh, Ngọc Phước và Hậu Hoàng không giấu được nước mắt, ôm nhau vui mừng vì không phải chia tay ai. Dựa trên kết quả Công diễn 1, Mỹ Linh giành được 1 “bông hoa đạp gió”, tương ứng 1 vị trí ra mắt trong nhóm nhạc Đạp Gió. Trước đó, Thu Phương và Mỹ Linh đã được nhà sản xuất trao tặng mỗi người 1 Bông hoa đạp gió. Minh Hằng từ chối Mỹ Linh Trong Công diễn 2, Liên Minh mới được thành lập do 2 đội trường dẫn dắt. 3 đội trưởng đối kháng chiến thắng gồm Kiều Anh, Tóc Tiên và Ngọc Phước trong Công diễn 1 tiếp tục đảm nhận vai trò đội trưởng tại Công diễn 2. Minh Hằng là người còn lại được chọn dựa trên bảng điểm cá nhân. Khi được Mỹ Linh mời về đội, cô từ chối tham gia và giải thích: “Mục đích của tôi tới đây là để giao lưu, kết nối với tất cả Chị đẹp, không phân biệt mình muốn đến với chị này, không muốn đến với chị kia”. Ca sĩ mong muốn có sự đa dạng cho chương trình cũng như sự kết hợp mang đến nhiều màu sắc mới mẻ.

Minh Hằng từ chối về đội Mỹ Linh. Trước khoảnh khắc này, Mỹ Linh chia sẻ: “Khán giả có thể thấy được góc khác rất tình cảm của Minh Hằng. Hằng là một người bề ngoài rất cứng rắn và mạnh mẽ, luôn muốn che đậy sự mềm yếu của mình nhưng thật ra thẳm sâu bạn ấy là người rất tình cảm”. Sau quá trình thành lập Liên Minh khó nhằn, đội Mỹ Linh gồm: Tóc Tiên (đội trưởng), Kiều Anh (đội trưởng), Ái Phương, Bùi Lan Hương, Đồng Ánh Quỳnh, Vũ Ngọc Anh, Xuân Nghi, Maitinhvi, Gil Lê, Minh Tuyết, Ngọc Ánh, Thúy Hiền, Phương Thanh, Châu Tuyết Vân. Liên Minh Thu Phương có những cái tên: Minh Hằng (đội trưởng), Ngọc Phước (đội trưởng), Thiều Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến, Tuimi, Thảo Trang, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng, Thu Ngọc, Phạm Quỳnh Anh, Mie, Misthy và Ngọc Thanh Tâm. Phạm Quỳnh Anh làm khó Thiều Bảo Trâm Chủ đề Công diễn 2 là Phía sau cánh cửa, mang ý nghĩa vé cho những phụ nữ sau cánh cửa khác biệt, giải quyết được vấn đề quá khứ và tương lai. 2 đội đối đầu ở 4 sân khấu là Vocal, Performance, Dance và Show. Sân khấu Vocal bắt buộc 2 người, sân khấu Show bắt buộc 3 người, sân khấu Performance và sân khấu Dance các Liên Minh được tuỳ ý lựa chọn số thành viên. Mỗi chị đẹp chỉ được tham gia trình diễn 1 sân khấu.

Hai Liên Minh ở Công diễn 2. Với những luật chơi khó nhằn được đưa ra, Liên Minh Thu Phương mang về Chưa quên người yêu cũ, Mashup Nơi pháo hoa rực rỡ - Nước ngoài, Nhan sắc và Diva. Liên Minh Mỹ Linh sẽ trình diễn May mắn, Một “thế giới” = hai gang tay, September flower và Chân ái. Ở tiết mục Vocal bài hát - Chưa quên người yêu cũ - đội Thu Phương, ngoài Dương Hoàng Yến được đề xuất từ đầu, Phạm Quỳnh Anh gọi tên Thiều Bảo Trâm. Trước đó, Thiều Bảo Trâm là cái tên ồn ào trên mạng xã hội vì tin đồn tình cảm liên quan đến Sơn Tùng M-TP. “Trong lòng tôi nhói lên nhưng đây là điều tôi muốn chinh phục. Ngoài sân khấu Dance, tôi muốn thử sức Vocal hoặc Show. Chị Phương tin tưởng tôi cùng sự đồng hành của chị Dương Hoàng Yến nên tôi quyết tâm thực hiện” - Thiều Bảo Trâm chia sẻ.

Phạm Quỳnh Anh đề cử Thiều Bảo Trâm hát "Chưa quên người yêu cũ". Trong tiệc ngủ, Thiều Bảo Trâm bật khóc nhắc đến chuyện cô gây tranh cãi vì tham gia show Chị đẹp. Thời gian qua, ca sĩ nói cô chịu nhiều áp lực và mong đồng hành cùng dàn Chị đẹp. Diva Mỹ Linh an ủi: “Trước khi vào chương trình chị tò mò về Thiều Bảo Trâm tại vì tên em tràn ngập mạng xã hội nên chị hơi để ý một tí. Chị chỉ muốn khi em ở trong đội chị, chị rất cảm tình với em, tập luyện nghiêm túc và chăm chỉ. Em nên tự tin!”. Theo Tiền Phong