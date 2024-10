Dân buôn tiết lộ sự thật về loại hồng thạch đang ‘nhuộm đỏ’ chợ Việt

Hồng thạch trân châu ăn giòn, ngọt lịm đang “nhuộm đỏ” chợ Việt. Không ít người nhầm tưởng là hồng cổ đặc sản Nghệ An, song dân buôn tiết lộ, loại hồng “làm mưa làm gió” này là hàng Trung Quốc. Cuối tuần, đặt mua 2kg hồng thạch trân châu chín đỏ với giá 80.000 đồng/kg, chị Đoàn Phan Huyền Diệu ở Bắc Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ, loại hồng này tuy quả nhỏ xíu nhưng hương vị khá đặc biệt. Phần thịt hồng ngọt lịm, ăn vừa giòn vừa mềm ngon như thạch. Cách đây 2 năm, chị từng mua hồng thạch của một đầu mối chuyên bán đặc sản Nghệ An. Khi đó, được giới thiệu là hồng cổ đặc sản ở huyện Nam Đàn, nhưng hàng khá hiếm nên phải đặt trước vài ngày. Còn những ngày gần đây, chị thấy loại hồng thạch được rao bán la liệt “chợ mạng”. Chỉ cần đặt hàng buổi sáng, đến chiều đã được giao hàng ngay. Thế nên, từ giữa tháng 10 đến giờ, chị Diệu đã đặt mua ăn vài lần. Hồng thạch trân châu đang "nhuộm đỏ" chợ Việt. Ảnh: NVCC Từ đầu tháng 10, hồng thạch trân châu đã “nhuộm đỏ” từ chợ truyền thống đến chợ online. Theo đó, giới buôn bán quảng cáo hồng thạch trân châu quả chỉ nhỏ như quả chanh với màu đỏ chót bắt mắt. Khi chín, phần thịt hồng thơm nức, trong như thạch, ăn ngọt lịm và giòn. Giá hồng thạch đang “làm mưa làm gió” khắp chợ Việt dao động từ 60.000-100.000 đồng/kg. Mức giá này khá cao so với các loại hồng có bán trên thị trường hiện nay. Dù vậy, chị Vũ Huyền – đầu mối bán nông sản online ở Cầu Giấy cho biết: “Hồng thạch rất đắt hàng”. Ngay chuyến đầu tiên của vụ này, giá tới 90.000 đồng/kg, song lượng hồng chị bán ra đã vượt qua con số 1 tạ. Thông thường, loại quả nào giá cao tiêu thụ sẽ kém vì kén khách. Còn với hồng thạch, chị Huyền khá bất ngờ, bởi giá cao vẫn được nhiều người chuộng mua. Thế nên, đều đặn mỗi ngày chị nhập về một chuyến với lượng hàng khoảng hơn 1 tạ để trả đơn cho các khách đã đặt. Tại cửa hàng trái cây của chị Chu Thị Hương ở Hoàng Mai (Hà Nội), mỗi ngày cũng tiêu thụ khoảng 2,5-3 tạ hồng thạch trân châu. “Khách mua trực tiếp ở cửa hàng tương đối nhiều. Song, khách ở các chung cư đặt hàng còn nhiều hơn”, chị nói. Theo đó, có chung cư chị gom đơn sau đó phải chở khoảng 50kg hồng thạch mới đủ hàng giao trả cho khách. Theo dân buôn, hồng thạch là hàng Trung Quốc được nhập về bán tại chợ Việt. Ảnh: NVCC Khi hỏi về xuất xứ của hồng thạch trân châu, chị Hương cho biết, nhiều người nhầm tưởng đây là hồng cổ đặc sản ở Nam Đàn (Nghệ An), bởi từ hình dáng cho đến màu sắc đều tương đối giống. Tuy nhiên, hồng có bán trên thị trường hiện nay hầu hết là hàng Trung Quốc, hồng cổ Nam Đàn không có nhiều đến vậy. “Hồng thạch nhập về bán ở chợ Việt có nguồn gốc từ huyện Phú Bình, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Đây cũng là khu vực trồng hồng lâu đời và chất lượng nhất ở Trung Quốc”, chị chia sẻ. Cách đây 2-3 năm, chị Hương cũng đã nhập hồng cổ Nam Đàn về bán. Tuy nhiên, hàng về không đều, chỉ được 2-3 chuyến mỗi tuần. Với hồng thạch trân châu, hàng về đều đặn mỗi ngày. Đặc biệt, muốn nhập số lượng từ mối sỉ bao nhiêu cũng có. Anh Phùng Văn Hiểu - đầu mối bỏ sỉ trái cây ở chợ đầu mối phía Nam (Hà Nội) thừa nhận, hồng thạch trân châu là hàng Trung Quốc. Hơn một tháng nay, anh nhập loại hồng này về chợ để đổ sỉ cho các cửa hàng và dân buôn bán nhỏ lẻ. Hồng nhập về là hàng đã chín đỏ nhưng cứng quả. Hàng được đóng theo rành hoặc thùng tuỳ loại. So với các loại hồng Trung Quốc, hồng thạch có giá cao gấp 3-4 lần, tuy nhiên mỗi ngày lượng hàng đổ buôn cho các mối sỉ lên tới 3-3,5 tấn, anh cho hay.