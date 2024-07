Dàn 'bóng hồng' xinh đẹp, nóng bỏng của các "Anh trai vượt ngàn chông gai"

Anh trai vượt ngàn chông gai là phiên bản Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Call me by fire của Trung Quốc.

Không chỉ gây chú ý, sức hút bởi những màn biểu diễn ấn tượng trên sân khấu, nhiều "anh tài" của show như: Ca sĩ Tuấn Hưng, ca sĩ Đăng Khôi, rapper - vũ công Hà Lê, rapper Binz, ca sĩ Cường Seven... còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình cảm, hôn nhân hạnh phúc bên những "bóng hồng" xinh đẹp và quyến rũ.

Châu Bùi - bạn gái rapper Binz

Trong dàn "bóng hồng" của các nghệ sĩ tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai, Châu Bùi - bạn gái của rapper Binz - có lẽ là cái tên quen thuộc nhất với giới trẻ. Châu Bùi tên thật là Bùi Thái Bảo Châu, sinh năm 1997 tại Hà Nội.

Cô xuất thân là một hotgirl chụp ảnh lookbook, chỉ sau vài năm, Châu Bùi đã trở thành fashionista (người dẫn đầu xu hướng thời trang), influencer (tiếp thị có ảnh hưởng) đình đám của showbiz Việt. Instagram của cô có hơn 3,7 triệu người theo dõi.

Năm 2021, cô từng vào danh sách 30 Under 30 châu Á do tạp chí Forbes bình chọn. Ngoài làm fashionista, Châu Bùi từng thử sức với các vai diễn nhỏ. Tháng 11/2023, cô tham gia đóng vai chính trong MV Hit me up của rapper Binz. Châu Bùi và Binz có thời gian hẹn hò kín đáo, trước khi công khai tình cảm vào cuối năm 2023 (Ảnh: Facebook nhân vật).