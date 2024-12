Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng vụ kiện

Đàm Vĩnh Hưng cho rằng chuyện kiện tụng giữa anh và Gerard Williams đã có luật sư lo liệu. Nam ca sĩ lên tiếng sau khi liên tục bị réo tên trên mạng xã hội vì hồ sơ bổ sung đơn kiện của đại gia người Mỹ. 2h40 sáng 26/12, Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng sau khi ông Gerard Williams - người bị nam ca sĩ kiện trước đó - bổ sung đơn kiện ngược, yêu cầu anh bồi thường 2 USD cho các thiệt hại và chi phí pháp lý cũng như việc ông công khai tin nhắn với Đàm Vĩnh Hưng. "Chuyện của hai bên đã có luật sư lo liệu. Chúng ta hãy để họ làm việc và sớm đưa ra kết quả sau cùng. Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ làm những chuyện vô duyên, vô cớ hoặc không có lý do. Tôi nhất định không nhẹ dạ, cả tin lần nữa để những người tin yêu tôi thất vọng", Đàm Vĩnh Hưng viết. Đàm Vĩnh Hưng mong khán giả xem chuyện của anh là chuyện thường ngày ở huyện.

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu lên tiếng sau vụ ông Gerard Williams bổ sung hơn 300 trang hồ sơ kiện ngược "Ai tạo nghiệp người đó phải lãnh, tôi cũng không tránh khỏi", nam ca sĩ viết thêm. Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng sau khi ông Gerard Williams, người bị người bị nam ca sĩ đệ đơn kiện (hiện rút đơn) tại Mỹ - nộp bổ sung hơn 300 trang đơn kiện chéo. Từ 23/12, giọng ca Xin lỗi tình yêu bị réo tên trên mạng xã hội vì loạt ảnh chụp màn hình tin nhắn do Gerard Williams cung cấp tòa án. Nội dung tin nhắn được cho là của Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu ông Williams cung cấp 15 triệu USD, sau đó giảm còn 5 triệu USD để bù đắp tổn thất thiệt hại, tinh thần. Trong tin nhắn gửi vào tháng 10, Đàm Vĩnh Hưng gợi ý Williams bù đắp tổn thất 20 triệu USD, trước khi đệ đơn kiện lên tòa án đòi bồi thường 50 triệu USD với lý do mất thu nhập, tổn hại sức khỏe và tinh thần. Hồ sơ phản tố bổ sung đơn kiện ngược của đại gia người Mỹ trình bày Đàm Vĩnh Hưng không tàn phế như thông tin nêu trong đơn kiện. Đơn phản tố nêu Đàm Vĩnh Hưng vẫn đi diễn trên dưới 27 show sau vụ tai nạn. Ông Williams không thương lượng với Đàm Vĩnh Hưng, yêu cầu bồi thường một USD cho các thiệt hại và một USD cho chi phí pháp lý (bao gồm cả phí luật sư). Đại gia người Mỹ đồng thời yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng xin lỗi nhằm bồi thường thiệt hại về danh dự. Đàm Vĩnh Hưng đệ đơn kiện sau khi gặp tai nạn tại nhà riêng của đại gia người Mỹ trong lúc biểu diễn. Nam ca sĩ đòi bồi thường 50 triệu USD sau vụ việc ngày 19/2. Đàm Vĩnh Hưng rút đơn kiện sau khi Gerard Williams phản đòn, thông tin tràn ngập truyền thông. “Sau thời gian đối thoại, chúng tôi khẳng định rút đơn kiện, không tái kiện để tránh thông tin tiêu cực và chuyện không hay xảy ra. Đây là quyết định tôi nghĩ phù hợp nhất để mang lại sự nhẹ nhàng cho đôi bên”, nam ca sĩ viết ngày 4/12.